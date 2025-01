5 conseils pour mesurer la productivité de l’IA générative dans l’entreprise

L’IA générative a gagné en popularité dans le monde des entreprises en relativement peu de temps. Cette technologie a le potentiel d’améliorer l’efficacité et l’innovation de manière significative, de l’automatisation des workflows de routine à la génération d’informations à partir de grands jeux de données.

À l’heure actuelle, les assistants d’IA augmentent la productivité en renforçant les capacités individuelles des utilisateurs. La prochaine étape de l’évolution des méthodes de travail et du conseil, c’est l’IA agentique : un agent humain supervise une équipe d’agents d’IA autonomes qui effectuent des tâches et communiquent entre eux. Selon Jill Goldstein, directrice associée mondiale pour la transformation des RH et des talents chez IBM Consulting, « les entreprises vont devoir réévaluer leurs processus de travail actuels et créer de nouveaux types d’équipes où les agents humains superviseront des groupes d’agents d’IA autonomes ».

Pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA, nous devons établir des cadres mesurant non seulement les résultats individuels, mais aussi la coordination des agents d’IA travaillant aux côtés des humains. Mais la quantification des impacts concrets sur la productivité peut s’avérer complexe, en particulier compte tenu de la collaboration étroite entre les humains et les machines sur la réalisation de ces tâches professionnelles. En d’autres termes, la question n’est pas de savoir si l’IA sera déployée pour augmenter la productivité, mais comment mesurer et utiliser au mieux les outils à la disposition de l’entreprise.

Chez IBM Consulting, nous avons abordé cette problématique avec la mise en place d’un laboratoire de mesure de la productivité interne : il établit des cadres et des méthodes permettant d’évaluer la productivité de nos consultants avec l’adoption de l’IA. Nous sommes convaincus que ces cadres jouent un rôle critique non seulement pour une adoption réussie, mais aussi pour des mesures utiles et tangibles de son succès. Ils se sont également montrés indispensables en fournissant des données exploitables pour éclairer le développement continu de notre plateforme de prestation alimentée par l’IA, IBM Consulting Advantage, qui vient renforcer la prestation de services de nos consultants avec des agents, des applications et bien plus encore.