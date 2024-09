L’évolution de la sécurité Zero Trust et les cadres qui la guident

Zero Trust basé sur l’identité : Ce modèle repose sur le principe d’une vérification stricte des identités, selon laquelle chaque utilisateur ou appareil est authentifié et autorisé avant de pouvoir accéder aux ressources. Il s’appuie sur l’authentification multifacteur, les contrôles d’accès et le principe du moindre privilège.

Zero Trust basé sur le réseau : Il s'agit de sécuriser le périmètre du réseau en le segmentant. Ce type de sécurité vise à réduire la surface d'attaque en limitant l'accès à des ressources spécifiques aux utilisateurs autorisés uniquement. Ce modèle utilise des technologies telles que les pare-feu, les VPN et les systèmes de détection et de prévention des intrusions.

Zero Trust basé sur les données : Ce modèle vise à protéger les données sensibles en les chiffrant et en limitant l'accès à ces dernières aux utilisateurs autorisés. Il utilise des technologies de classification et d'étiquetage des données, de prévention des pertes de données et de chiffrement pour protéger les données au repos, en transit et en cours d'utilisation.

Zero Trust basé sur les applications : Ce modèle se concentre sur la sécurisation des applications et des données qui y sont associées. Il suppose qu'aucune application n'est fiable et qu'elles doivent toutes être vérifiées avant qu'un accès à des données sensibles soit accordé. Il utilise des contrôles au niveau des applications, tels que la protection et la conteneurisation de l'exécution, pour se protéger contre les attaques telles que l'injection de code et les logiciels malveillants.

Zero Trust basé sur les appareils : Ce modèle sécurise les appareils eux-mêmes (par exemple, les smartphones, les ordinateurs portables et les appareils IdO). Il suppose que les appareils peuvent être compromis et qu'ils doivent être vérifiés avant de leur octroyer l'accès à des données sensibles. Il utilise des contrôles de sécurité au niveau de l'appareil, tels que la protection des points de terminaison, le chiffrement de l'appareil et des capacités d'effacement à distance.

Ces modèles sont conçus pour fonctionner en symbiose et créer une architecture Zero Trust complète capable d’aider les organisations à réduire leur surface d’attaque, à améliorer leur posture de sécurité et à minimiser les risques de violation de la sécurité. Cependant, il est important de noter que les types spécifiques de modèles de sécurité Zero Trust et leur mise en œuvre peuvent varier en fonction de la taille de l’organisation, de son secteur d’activité et de ses besoins spécifiques en matière de sécurité.

Le Zero Trust est devenu une approche populaire de la cybersécurité moderne. De nombreuses organisations l’ont adopté pour faire face à la menace croissante que représentent les cyberattaques et les violations de données dans le monde complexe et interconnecté d’aujourd’hui. En conséquence, de nombreux fournisseurs de technologies ont mis au point des produits et des services spécifiquement conçus pour soutenir les architectures Zero Trust.