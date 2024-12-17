Tester les limites de l’IA générative : comment le red teaming expose les vulnérabilités des modèles d’IA

L’intelligence artificielle générative étant en première ligne en matière de sécurité de l’information, les équipes rouges jouent un rôle essentiel dans l’identification des vulnérabilités que les autres peuvent ignorer.

Avec le coût moyen d’une violation de données atteignant un niveau record de 4,88 millions de dollars en 2024, les entreprises doivent savoir exactement où se situent leurs vulnérabilités. Compte tenu du rythme remarquable auquel elles adoptent l’IA générative, il y a de fortes chances que certaines de ces vulnérabilités résident dans les modèles IA eux-mêmes – ou dans les données utilisées pour les entraîner.

C’est là qu’intervient le red teaming spécifique à l’IA. Il s'agit d'un moyen de tester la résilience des systèmes d’IA face à des scénarios de menace dynamiques. Tout repose sur la simulation de scénarios d’attaque réels pour tester les systèmes d’IA avant et après leur déploiement dans un environnement de production. Le red teaming est devenu d’une importance vitale pour permettre aux entreprises de bénéficier des avantages de l’IA générative sans risques supplémentaires.

Le service de sécurité offensive X-Force Red d’IBM suit un processus itératif avec des tests continus pour adresser les vulnérabilités dans quatre domaines clés :

Test de sûreté et de sécurité des modèles Test des applications d’IA générative Test de sécurité des plateformes d’IA Test de sécurité du pipeline MLSecOps

Dans cet article, nous nous concentrerons sur trois types d’attaques adverses qui ciblent les modèles d’IA et les données d’entraînement.