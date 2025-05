Transformation de l'approvisionnement : pourquoi l’excellence est primordiale

Des objectifs réalisables qui s’appuient sur le résultat d’une évaluation fonctionnelle de l’approvisionnement peuvent vous guider et vous préparer à l’avenir. Un conseiller en approvisionnement aide à cartographier les lacunes afin de créer un plan visant à faire progresser la gestion des catégories, à développer un modèle opérationnel cible et à faire apparaître d’autres opportunités clés pour lesquelles il est nécessaire de mobiliser des actions.

Chez IBM, qui opère dans plus de 170 pays et qui compte plus de 13 000 fournisseurs, cela n’a pas été une tâche facile. En appliquant plusieurs méthodologies, dont le design thinking, l’équipe en charge des achats a pu définir la vision de son état futur et mettre à l’échelle une solution qui fonctionnerait. Cette transformation, appuyée par des workflows intelligents, a permis à l’équipe d’approvisionnement d’intégrer les fournisseurs 10 fois plus rapidement et de réaliser une analyse de la tarification en seulement 10 minutes (contre 2 jours auparavant). L’IA, l’automatisation, la blockchain et bien d’autres facteurs ont permis de lancer le processus de transformation.

C’est un fait : de plus en plus d’organisations envisagent d’intégrer l’IA générative dans leurs plans d’avenir afin de prendre des décisions plus rapides et plus précises, de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer la résilience.