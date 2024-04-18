Décryptage du cadre de cybersécurité NIST 2.0

Le cadre de cybersécurité du NIST (CSF) aide les organisations à améliorer la gestion des risques en utilisant un langage commun qui se concentre sur les moteurs de l’entreprise pour renforcer la cybersécurité.

La version 1.0 du NIST CSF a été publiée en février 2014 et la version 1.1 en avril 2018. En février 2024, le NIST a publié sa toute nouvelle version du CSF : la 2.0. Le parcours vers le CSF 2.0 a commencé par une demande d’information (RFI) en février 2022. Au cours des deux années suivantes, le NIST a impliqué la communauté de la cybersécurité par le biais d’analyses, d’ateliers, de commentaires et de versions préliminaires afin d’affiner les normes existantes et de créer un nouveau modèle qui reflète l’évolution des défis en matière de sécurité.

Bien que le cœur du CSF reste le même, plusieurs ajouts notables ont été apportés à la nouvelle version. Voici ce que les entreprises doivent savoir sur le nouveau cadre, son impact sur les opérations et la manière dont les équipes informatiques peuvent appliquer efficacement la version 2.0 du CSF à leurs opérations quotidiennes.