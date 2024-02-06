Les violations de tiers ont touché 90 % des principales entreprises énergétiques mondiales

Lorsqu'elles se concentrent sur leur expansion, les entreprises du secteur de l'énergie font souvent appel à plusieurs fournisseurs tiers pour des services spécialisés. Ces partenaires externes, qui vont des logiciels aux fournisseurs de services logistiques, apportent leurs propres configurations de sécurité.

Bien que ces collaborations offrent plusieurs avantages, elles ouvrent également de nouvelles failles de sécurité. Un système fournisseur compromis peut servir de passerelle aux cybercriminels pour pénétrer dans le réseau de données d'un partenaire.

Un autre facteur clé de l’incidence croissante des cyberattaques est la poussée du secteur de l’énergie vers la numérisation. L'Intégration de technologies telles que les IdO, le cloud computing et le machine learning offre de nombreux avantages mais élargit également la surface d'attaque.

Alors que de nombreuses entreprises du secteur de l'énergie donnent la priorité à la croissance, le maintien d'une compréhension approfondie de la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement est souvent relégué au second plan. Ce manque de surveillance peut laisser des points faibles critiques non détectés, ce qui représente un défi pour la prise en charge préventive des vulnérabilités. Ces zones négligées peuvent devenir des cibles majeures pour les cyberattaquants cherchant à exploiter ces lacunes de sécurité.