5 étapes pour élaborer une stratégie d’automatisation des données

L’automatisation des données est un processus complexe qui nécessite une évaluation stratégique avant d’être mise en œuvre. Les parties responsables doivent déterminer quels sont les processus de données qui prennent le plus de temps. Il peut s’agir de processus comportant des opérations manuelles redondantes, telles que la saisie, l’intégration ou l’analyse des données, mais aussi de processus exigeant beaucoup de temps et d’énergie.

Une fois que les processus à cibler ont été identifiés, l’étape suivante consiste à évaluer ces processus en examinant les opérations manuelles de chaque processus ou pipeline. L’analyse de ces tâches permet à l’organisation de choisir la direction à prendre ou d’accorder plus d’attention à un pipeline plutôt qu’à un autre en fonction de la complexité de l’automatisation.

Ce qu’il faut faire : Identifiez les processus susceptibles de faire gagner le plus de temps aux équipes chargées des données et de générer le meilleur retour sur investissement. Une bonne stratégie d’automatisation des données nécessite d’évaluer et de classer les processus de manière stratégique. Cela peut aider les équipes et les ingénieurs chargés des données à se concentrer sur l’extraction d’informations et sur la mise en place de workflows plus productifs qu’avec la gestion traditionnelle des données.

Identifiez les tâches qui nécessitent une automatisation et classez-les de la plus complexe à la moins complexe. Bien que cela prenne du temps, c’est un exercice qui en vaut la peine car il s’inscrit dans le cadre des efforts d’automatisation et de gestion des données à long terme de l’organisation. Par ailleurs, comprenez les exigences technologiques découlant de l’automatisation des tâches en question et assurez-vous qu’elles correspondent aux capacités et aux objectifs de l’entreprise.