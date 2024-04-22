Architecture déployable sur IBM Cloud : simplifier le déploiement des systèmes

L’architecture déployable (DA) désigne un schéma, ou approche, de conception qui permet de déployer et de gérer facilement les applications et systèmes dans divers environnements. Une architecture déployable associera les composants, modules et dépendances de manière à fluidifier le déploiement et à permettre aux développeurs et aux équipes chargées des opérations de déployer rapidement les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour du système, sans nécessiter une intervention manuelle importante.

Les architectures déployables présentent plusieurs caractéristiques clés, notamment :

Automatisation : une architecture déployable repose généralement sur des outils et des processus d’automatisation pour gérer le processus de déploiement. Cela peut impliquer l’utilisation d’outils tels que les pipelines d’intégration continue ou de déploiement continu (CI/CD), les outils de gestion de la configuration et autres. Évolutivité : l’architecture est conçue pour s’adapter horizontalement ou verticalement à l’évolution des workloads ou de la demande des utilisateurs, sans qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications importantes à l’infrastructure sous-jacente. Modularité : l’architecture déployable suit un schéma de conception modulaire ; les différents composants ou services sont isolés et peuvent être développés, testés et déployés indépendamment les uns des autres. Cela facilite la gestion et réduit le risque que les dépendances entraînent des problèmes de déploiement. Résilience : l’architecture déployable est conçue pour être résiliente, avec des mécanismes intégrés de redondance et de basculement qui garantissent que le système reste disponible même en cas de panne ou de défaillance. Portabilité : l’architecture déployable est conçue pour être portable sur différents environnements cloud ou plateformes de déploiement, facilitant le déplacement des systèmes d’un environnement à un autre selon les besoins. Personnalisable : l’architecture déployable est conçue pour être personnalisable et peut être configurée selon les besoins. Cela facilite le déploiement dans des environnements diversifiés, dont les exigences varient. Surveillance et journalisation : de solides capacités de surveillance et de journalisation sont intégrées à l’architecture afin de fournir une visibilité sur le comportement et la performance du système. Sécurité et conformité : les architectures déployables sur IBM® Cloud sont sécurisées et conformes par défaut pour assurer l’hébergement de vos workloads dans le cloud. Elles suivent des normes et des directives de sécurité telles que IBM Cloud for Financial Services et SOC Type 2, qui garantissent le plus haut niveau de sécurité et de conformité.

Globalement, l’architecture déployable vise à permettre aux entreprises un déploiement plus rapide et plus fiable, tout en s’assurant que l’infrastructure sous-jacente est évolutive et résiliente.