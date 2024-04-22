Architecture déployable sur IBM Cloud : simplifier le déploiement des systèmes

L’architecture déployable (DA) désigne un schéma, ou approche, de conception qui permet de déployer et de gérer facilement les applications et systèmes dans divers environnements. Une architecture déployable associera les composants, modules et dépendances de manière à fluidifier le déploiement et à permettre aux développeurs et aux équipes chargées des opérations de déployer rapidement les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour du système, sans nécessiter une intervention manuelle importante.
Les architectures déployables présentent plusieurs caractéristiques clés, notamment :
Globalement, l’architecture déployable vise à permettre aux entreprises un déploiement plus rapide et plus fiable, tout en s’assurant que l’infrastructure sous-jacente est évolutive et résiliente.
Déployer une workload d’entreprise en quelques clics peut s’avérer difficile pour diverses raisons telles que les outils et technologies utilisés pour le déploiement. Créer une infrastructure d’applications sécurisée, conforme et personnalisée est souvent plus difficile et nécessite un certain savoir-faire. Cependant, avec une planification minutieuse et les ressources appropriées, il est possible d’automatiser la plupart des aspects du processus de déploiement. IBM Cloud vous fournit des schémas bien conçus, qui sont sécurisés par défaut pour les secteurs réglementés comme les services financiers. Parfois, ces schémas peuvent être utilisés tels quels, ou vous pouvez y ajouter des ressources supplémentaires selon les besoins. Découvrez les architectures déployables disponibles dans le catalogue IBM Cloud.
Les architectures déployables fournies sur IBM Cloud peuvent être déployées de plusieurs façons, en utilisant projets IBM Cloud, Schematics, directement via CLI, ou vous pouvez même télécharger le code et déployer vous-même.
L’architecture déployable est couramment utilisée dans des secteurs tels que la finance, la santé, la vente au détail, la fabrication et le secteur public, où la conformité, la sécurité et l’évolutivité sont essentielles. L'architecture déployable peut être utilisée par un large éventail de parties prenantes, notamment :
IBM Cloud permet de réduire le temps nécessaire à la conception de solutions qui répondent à l’ensemble des contrôles de conformité et des réglementations de votre secteur. IBM Cloud Framework for Financial Services offre un ensemble d’architectures de référence pouvant servir de point de départ pour répondre aux exigences de sécurité et réglementaires définies dans le cadre. Ces architectures de référence constituent une base solide pour déployer des applications sécurisées et conformes au cadre. De plus, IBM Cloud propose des architectures déployables de zones d’atterrissage VPC préconfigurées, construites à partir d’actifs d’infrastructure en tant que code (IaC) basés sur l’architecture de référence IBM Cloud for Financial Services.
Vous souhaitez mettre l’IA au service de votre entreprise ? Découvrez comment IBM® Cloud et Red Hat facilitent la personnalisation, le déploiement et la mise à l’échelle de l’IA. Le tout en une seule session ! Participez au webinaire et bâtissez votre voie vers la réussite de l’IA.
Ce rapport IDC montre comment les entreprises relèvent les défis les plus complexes de la migration vers le cloud et ce qui fonctionne.
Explorez le Magic Quadrant 2024 pour les CDBMS et repérez les fournisseurs qui proposent des écosystèmes de données haute performance et adaptés à l’hybride.
En appliquant IBM Watson Discovery, watsonx Assistant et watsonx.ai sur IBM Cloud, l’entreprise d’EdTech a non seulement amélioré l’expérience d’apprentissage de ses clients, mais a également obtenu des avantages métier significatifs.
Découvrez les solutions de migration vers le cloud d’IBM, conçues pour rationaliser votre parcours en la matière. Découvrez les différents types de migration, les stratégies et les avantages qui favorisent l’efficacité, l’évolutivité et l’innovation.
Explorez les principales différences entre les solutions de cloud public, privé et hybride d’IBM. Identifiez le modèle de cloud qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise en termes de flexibilité, de sécurité et d’évolutivité.
Créez votre compte IBM Cloud gratuit et accédez à plus de 40 produits toujours gratuits, y compris les API IBM Watson.
Déverrouillez de nouvelles fonctionnalités et stimulez l’agilité de votre entreprise grâce aux services de conseil d’IBM Cloud. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.
Libérez tout le potentiel de l’IA et du cloud hybride avec la plateforme sécurisée et évolutive d’IBM. Commencez par explorer nos solutions adaptées à l’IA ou créez un compte pour accéder à des produits et services toujours gratuits.