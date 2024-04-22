Balises
Architecture déployable sur IBM Cloud : simplifier le déploiement des systèmes

L’architecture déployable (DA) désigne un schéma, ou approche, de conception qui permet de déployer et de gérer facilement les applications et systèmes dans divers environnements. Une architecture déployable associera les composants, modules et dépendances de manière à fluidifier le déploiement et à permettre aux développeurs et aux équipes chargées des opérations de déployer rapidement les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour du système, sans nécessiter une intervention manuelle importante.

Les architectures déployables présentent plusieurs caractéristiques clés, notamment :

  1. Automatisation : une architecture déployable repose généralement sur des outils et des processus d’automatisation pour gérer le processus de déploiement. Cela peut impliquer l’utilisation d’outils tels que les pipelines d’intégration continue ou de déploiement continu (CI/CD), les outils de gestion de la configuration et autres.
  2. Évolutivité : l’architecture est conçue pour s’adapter horizontalement ou verticalement à l’évolution des workloads ou de la demande des utilisateurs, sans qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications importantes à l’infrastructure sous-jacente.
  3. Modularité : l’architecture déployable suit un schéma de conception modulaire ; les différents composants ou services sont isolés et peuvent être développés, testés et déployés indépendamment les uns des autres. Cela facilite la gestion et réduit le risque que les dépendances entraînent des problèmes de déploiement.
  4. Résilience : l’architecture déployable est conçue pour être résiliente, avec des mécanismes intégrés de redondance et de basculement qui garantissent que le système reste disponible même en cas de panne ou de défaillance.
  5. Portabilité : l’architecture déployable est conçue pour être portable sur différents environnements cloud ou plateformes de déploiement, facilitant le déplacement des systèmes d’un environnement à un autre selon les besoins.
  6. Personnalisable : l’architecture déployable est conçue pour être personnalisable et peut être configurée selon les besoins. Cela facilite le déploiement dans des environnements diversifiés, dont les exigences varient.
  7. Surveillance et journalisation : de solides capacités de surveillance et de journalisation sont intégrées à l’architecture afin de fournir une visibilité sur le comportement et la performance du système.
  8. Sécurité et conformité : les architectures déployables sur IBM® Cloud sont sécurisées et conformes par défaut pour assurer l’hébergement de vos workloads dans le cloud. Elles suivent des normes et des directives de sécurité telles que IBM Cloud for Financial Services et SOC Type 2, qui garantissent le plus haut niveau de sécurité et de conformité.

Globalement, l’architecture déployable vise à permettre aux entreprises un déploiement plus rapide et plus fiable, tout en s’assurant que l’infrastructure sous-jacente est évolutive et résiliente.

Architectures déployables sur IBM Cloud

Déployer une workload d’entreprise en quelques clics peut s’avérer difficile pour diverses raisons telles que les outils et technologies utilisés pour le déploiement. Créer une infrastructure d’applications sécurisée, conforme et personnalisée est souvent plus difficile et nécessite un certain savoir-faire. Cependant, avec une planification minutieuse et les ressources appropriées, il est possible d’automatiser la plupart des aspects du processus de déploiement. IBM Cloud vous fournit des schémas bien conçus, qui sont sécurisés par défaut pour les secteurs réglementés comme les services financiers. Parfois, ces schémas peuvent être utilisés tels quels, ou vous pouvez y ajouter des ressources supplémentaires selon les besoins. Découvrez les architectures déployables disponibles dans le catalogue IBM Cloud.

Stratégies de déploiement pour une architecture déployable

Les architectures déployables fournies sur IBM Cloud peuvent être déployées de plusieurs façons, en utilisant projets IBM Cloud, Schematics, directement via CLI, ou vous pouvez même télécharger le code et déployer vous-même.

Cas d’utilisation de l’architecture déployable

L’architecture déployable est couramment utilisée dans des secteurs tels que la finance, la santé, la vente au détail, la fabrication et le secteur public, où la conformité, la sécurité et l’évolutivité sont essentielles. L'architecture déployable peut être utilisée par un large éventail de parties prenantes, notamment :

  1. Les développeurs de logiciels, les professionnels de l’informatique, les administrateurs système et les parties prenantes qui doivent s’assurer que leurs systèmes et applications sont déployés de manière efficace, sécurisée et rentable. Cela permet de réduire les délais de mise sur le marché, l’intervention manuelle et les erreurs de déploiement.
  2. Les fournisseurs de services cloud, les fournisseurs de services gérés et les fournisseurs d’infrastructure à la demande (IaaS) souhaitant offrir à leurs clients un processus de déploiement rationalisé, fiable et automatisé pour leurs applications et services.
  3. Les ISV et les entreprises souhaitant améliorer l’expérience de déploiement de leurs clients en leur fournissant des solutions logicielles faciles à installer, personnalisables et évolutives, qui contribuent à créer de la valeur et un avantage concurrentiel.

Commencer dès aujourd'hui

IBM Cloud permet de réduire le temps nécessaire à la conception de solutions qui répondent à l’ensemble des contrôles de conformité et des réglementations de votre secteur. IBM Cloud Framework for Financial Services offre un ensemble d’architectures de référence pouvant servir de point de départ pour répondre aux exigences de sécurité et réglementaires définies dans le cadre. Ces architectures de référence constituent une base solide pour déployer des applications sécurisées et conformes au cadre. De plus, IBM Cloud propose des architectures déployables de zones d’atterrissage VPC préconfigurées, construites à partir d’actifs d’infrastructure en tant que code (IaC) basés sur l’architecture de référence IBM Cloud for Financial Services.

 
