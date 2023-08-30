L’objectif principal de l’utilisation d’outils de test des données est d’améliorer la qualité globale des actifs de données d’une entreprise. En identifiant les incohérences, les inexactitudes ou les doublons dans les jeux de données dès le début du processus de développement, ces outils permettent aux équipes de résoudre les difficultés avant qu’elles ne deviennent des problèmes plus importants pouvant affecter les opérations.
Dans l’environnement commercial actuel, où les décisions doivent être prises rapidement sur la base d’informations précises, il est essentiel d’avoir accès à des données fiables et dignes de confiance. Les outils de test de données fournissent des informations sur les erreurs ou divergences potentielles au sein des jeux de données, ce qui permet d’apporter rapidement les corrections nécessaires et de mettre en place des processus de prise de décision plus rapides et plus fiables.
Les lois sur la protection des données, telles que le RGPD et l’HIPAA, exigent que les entreprises traitant des données client sensibles respectent strictement les réglementations spécifiques concernant leur stockage et leur utilisation. La mise en œuvre de pratiques robustes de test des données peut contribuer à garantir la conformité tout en minimisant les risques associés aux pénalités de non-conformité.
En identifiant et en résolvant les problèmes de qualité des données à un stade précoce, les outils de test de données peuvent considérablement réduire le temps et les ressources consacrés aux processus de validation manuels. Cette efficacité accrue se traduit par des économies pour les entreprises, qui n’ont plus besoin de personnel supplémentaire ou de services tiers coûteux pour gérer leurs actifs.
Des données fiables sont essentielles pour obtenir des informations utiles à la prise de décision au sein de l’entreprise. Des données fiables et de haute qualité sont essentielles pour tirer des conclusions significatives qui éclairent la prise de décision au sein d’une entreprise. En utilisant des outils de test de données, les entreprises peuvent s’assurer qu’elles ont accès à des informations exactes qui leur permettent de prendre des décisions éclairées et d’obtenir de meilleurs résultats.
Lorsque les équipes d’une entreprise font confiance à la précision des jeux de données partagés, la collaboration devient plus efficace, ce qui se traduit par une amélioration globale des niveaux de productivité. La mise en œuvre de pratiques robustes de test des données favorise une culture de la transparence dans laquelle les membres de l’équipe se sentent en confiance et se fient au travail des autres tout en travaillant à la réalisation d’objectifs communs.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Voici quelques-unes des capacités les plus importantes des outils modernes de test de données.
Un bon outil de test de données devrait offrir un large éventail d’options de validation pour s’assurer que votre jeu de données répond à toutes les exigences. Il s’agit notamment de vérifier les valeurs nulles, les doublons, les incohérences entre des enregistrements ou des tables connexes et la conformité avec des règles ou des contraintes prédéfinies.
La possibilité de créer des scénarios de test personnalisés est une fonctionnalité importante, car elle vous permet d’adapter les tests aux exigences spécifiques de l’entreprise ou aux cas d’utilisation. Par exemple, les solutions avancées fournissent des modèles de test personnalisables qui peuvent être facilement adaptés en fonction des besoins de chaque projet.
Les outils de test de données doivent s’intégrer de façon fluide avec divers composants de votre pipeline de données existant, tels que les processus ETL, bases de données, API et plus encore, vous permettant d’automatiser les contrôles de qualité à différents stades sans intervention manuelle.
Les outils de test des données doivent être dotés de solides capacités de visualisation, ce qui permet aux utilisateurs d’interpréter plus facilement les résultats de leurs tests, de comprendre la cause et l’impact des problèmes de données et d’obtenir des informations exploitables qui peuvent aider à y remédier.
Des outils de test de données efficaces doivent identifier les erreurs dans votre jeu de données et fournir des informations de diagnostic détaillées pour vous aider à identifier la cause racine de ces problèmes. La détection manuelle des erreurs peut être laborieuse et sujette à des erreurs lorsqu’il s’agit de jeux de données volumineux.
L’outil doit être capable de traiter de grands volumes de données sans compromettre la performance ou la précision. Au fur et à mesure que les données de votre entreprise croissent, il est essentiel que la solution que vous avez choisie puisse évoluer en conséquence tout en fournissant des résultats fiables.
Les outils de test de données doivent faciliter la collaboration entre les membres de l’équipe en leur permettant de partager facilement les cas de test, les résultats et les rapports. De plus, les fonctionnalités de contrôle de version permettent de garantir un suivi efficace des modifications apportées aux tests, permettant ainsi aux utilisateurs de revenir en arrière si nécessaire ou de comparer différentes versions au fil du temps.
IBM Databand® est un outil puissant et complet de test de données qui offre une large gamme de fonctionnalités. Il offre des capacités de profilage, de nettoyage, de validation et de transformation des données, ainsi que d’intégration, de migration et de gouvernance des données. Si vous êtes prêt à aller plus loin, réservez une démo dès aujourd’hui.
Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
IBM nommé leader en matière d’outils d’intégration de données, pour la 19e année consécutive, dans l’édition 2024 du rapport Magic Quadrant™ de Gartner.
Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Découvrez pourquoi l’intelligence des données et l’intégration des données alimentées par l’IA sont essentielles pour préparer les données structurées et non structurées et accélérer les résultats de l’IA.
Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Découvrez comment IBM Research est régulièrement intégré aux nouvelles fonctionnalités d’IBM Cloud Pak for Data.
Créez et gérez des pipelines intelligents de diffusion de données en continu via une interface graphique intuitive, facilitant ainsi une intégration fluide des données dans les environnements hybrides et multicloud.
watsonx.data vous permet d’adapter le dimensionnement des analyses et de l’IA à toutes vos données, où qu’elles se trouvent, grâce à un entrepôt de données ouvert, hybride et gouverné.
Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.
Élaborez une stratégie de gestion des données qui élimine les silos, réduit la complexité et améliore la qualité des données pour offrir une expérience client et collaborateur exceptionnelle.