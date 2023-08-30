Voici quelques méthodes courantes de test de données que vous pouvez utiliser pour améliorer la qualité et l’intégrité de vos données.

1. Test d’exhaustivité des données

Le test de complétude des données est un aspect crucial de l’assurance qualité des données. Cette méthode garantit que toutes les données requises sont présentes dans le système et qu'aucune information critique ne manque. Le test d’exhaustivité des données consiste à vérifier si tous les enregistrements, champs et attributs sont présents et à vérifier qu’ils sont remplis avec les valeurs appropriées.

La première étape du test de complétude des données consiste à définir les exigences pour le jeu de données. Il s'agit d'identifier les champs, les enregistrements et les attributs obligatoires qui doivent être présents dans le système. Ensuite, vous devez créer des cas de test et des données de test qui couvrent tous les scénarios possibles dans lesquels des données peuvent être manquantes ou incomplètes. Enfin, exécutez les cas de test et analysez les résultats pour identifier les éventuelles lacunes dans les données.

Quand utiliser cette méthode ? Le test d'exhaustivité des données est essentiel lorsque vous migrez des données entre systèmes, intégrez de nouvelles sources de données ou mettez en œuvre de nouveaux processus d'entreprise qui nécessitent des données supplémentaires. C'est également vital pour les projets d'entreposage de données et de reporting, où des données incomplètes peuvent mener à des informations et à des prises de décisions erronées.

2. Test de cohérence des données

Les tests de cohérence des données visent à s'assurer que les données de différents systèmes ou bases de données sont cohérentes et suivent les mêmes règles et normes. Des données incohérentes peuvent entraîner des inexactitudes et affecter la fiabilité des rapports et la prise de décision.

Pour effectuer des tests de cohérence des données, vous devez d'abord identifier les règles et les normes qui doivent être appliquées aux données. Il peut s'agir de formats de données, d'unités de mesure, de conventions de dénomination et d'autres règles spécifiques à un domaine. Une fois les règles définies, vous pouvez créer des cas de test qui vérifient si les données respectent ces règles et normes.

Quand utiliser cette méthode ? Les tests de cohérence des données sont essentiels lorsque vous travaillez avec des données provenant de sources multiples, que vous intégrez des systèmes ou que vous consolidez des bases de données. Il est également important lors des projets de migration de données, où les données sont transférées d’un système à un autre et doivent maintenir leur cohérence.

3. Test de précision des données

Le test de précision des données permet de vérifier que les données du système représentent avec exactitude les entités réelles qu’il modélise. Des données inexactes peuvent entraîner des analyses erronées, une prise de décision erronée et un manque général de confiance dans les données.

Pour effectuer des tests de précision des données, vous devez définir les exigences de précision pour le jeu de données. Cela peut inclure des taux d'erreur, des tolérances et des seuils acceptables pour les différents éléments de données. Ensuite, vous devez créer des cas de test qui vérifient si les données respectent ces exigences de précision. Vous pouvez utiliser diverses techniques, comme comparer les données avec des sources précises connues, utiliser des méthodes statistiques ou utiliser des outils de profilage de données.

Quand utiliser cette méthode : les tests d’exactitude des données sont essentiels pour les organisations qui s’appuient fortement sur les données pour la prise de décision, telles que les institutions financières, les professionnels de santé et les agences gouvernementales. Elle est également critique lors de la mise en œuvre de nouvelles sources de données, car les données inexactes peuvent entraîner des erreurs en cascade et diminuer la valeur de l’ensemble du jeu de données.

4. Test d’intégrité des données

Les tests d'intégrité des données visent à garantir que les données contenues dans le système restent inchangées et conservent leur cohérence et leur exactitude tout au long de leur cycle de vie. Il s'agit notamment de vérifier que les données sont protégées contre l'accès non autorisé, la corruption et la perte.

Pour effectuer des tests d’intégrité des données, vous devez définir les contraintes d’intégrité et les exigences pour le jeu de données. Cela peut inclure l’intégrité référentielle, des contraintes uniques, des clés primaires et étrangères ainsi que d’autres business rules à appliquer. Une fois les exigences définies, vous pouvez créer des cas de test qui vérifient si les données respectent ces contraintes et exigences.

Quand utiliser cette méthode ? Le test d'intégrité des données est essentiel lors de la mise en œuvre de nouveaux systèmes, bases de données ou applications qui interagissent avec les données. Il est également important lors des projets de migration et d’intégration des données, où les données sont déplacées ou transformées et doivent maintenir leur intégrité.

5. Test de validation des données

Les tests de validation des données permettent de s'assurer que les données introduites dans le système sont conformes aux règles et exigences prédéfinies. Ce type de test consiste à vérifier que les données sont conformes au format, à l'étendue et aux autres règles prévues, afin de s'assurer qu'elles sont aptes à être traitées et analysées ultérieurement.

Pour effectuer des tests de validation des données, vous devez définir les règles de validation et les exigences relatives au jeu de données. Ceci peut inclure des vérifications de types de données, des restrictions de portée et de longueur ainsi que des validations de format. Ensuite, vous devez créer des cas de test qui vérifient si les données sont valides selon ces règles et exigences.

Quand utiliser cette méthode ? Les tests de validation des données sont essentiels lors du développement de nouveaux systèmes, applications ou bases de données qui requièrent l'intervention de l'utilisateur. Il est également essentiel lors des projets de migration et d’intégration de données, où les données sont déplacées ou transformées et doivent respecter des règles de validation spécifiques.

6. Tests de régression des données

Les tests de régression des données sont le processus qui consiste à tester à nouveau les composants liés aux données d'un système ou d'une application une fois que des modifications ont été apportées. Ce type de test vise à s’assurer que les modifications n’ont pas introduit de nouveaux défauts ni fait réapparaître des défauts existants.

Pour effectuer des tests de régression des données, vous devez identifier les composants affectés par les changements ainsi que les éléments de données associés. Ensuite, vous devez créer des scénarios de test qui couvrent ces composants et éléments de données, en vous concentrant sur les domaines les plus susceptibles d'être affectés par les changements.

Quand utiliser cette méthode : Le test de régression des données est essentiel lors de la mise en œuvre de modifications du système, telles que des mises à jour logicielles, des corrections de bugs ou de nouvelles fonctionnalités. Il est également important lors des projets de migration et d’intégration des données, où des modifications apportées aux données ou à leur structure peuvent affecter le comportement du système.

7. Tests de performance des données

Les tests de performance des données visent à garantir que le système peut gérer efficacement le volume et la vitesse des données qu’il doit traiter. Ce type de test vérifie que le système peut répondre aux critères de performance requis, tels que les temps de réponse, le débit et l’utilisation des ressources.

Pour effectuer des tests de performance des données, vous devez définir les exigences de performance du système, telles que le nombre maximal d’utilisateurs simultanés, les temps de réponse acceptables et les volumes de données attendus. Ensuite, il faut créer des cas de test qui simulent ces scénarios et mesurent les performances du système dans différentes conditions.

Quand utiliser cette méthode ? Les tests de performance des données sont essentiels lors de la conception et de la mise en œuvre de systèmes qui traitent de grands volumes de données ou qui ont des exigences strictes en matière de performance. Il est également crucial lors des projets de migration et d’intégration des données, où des modifications apportées aux données ou à leur structure peuvent affecter les performances du système.

Découvrez la plateforme d’observabilité continue des données IBM® Databand® et comment elle permet de détecter les incidents de données plus tôt, de les résoudre plus rapidement et de fournir des données plus fiables à l’entreprise. plateforme d’observabilité continue des données. Si vous êtes prêt à aller plus loin, réservez une démo dès aujourd’hui.