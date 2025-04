Nous vivons dans un monde où les données sont primordiales pour les entreprises, mais lorsque les données sont également omniprésentes, il peut devenir très facile de perdre la trace de celles qui sont importantes et utiles. De plus, ces données sont souvent cloisonnées et de mauvaise qualité.

Données excessives

Dans le monde d’aujourd’hui, toujours en ligne et toujours connecté, la quantité de données dont les entreprises disposent aujourd’hui est tout à fait colossale. Et ce volume ne fait que croître.

Compte tenu de la quantité considérable de données dont disposent les entreprises, il n’est pas surprenant que la plupart d’entre elles ne soient pas utilisées, et les données collectées mais jamais analysées n’ont aucune valeur ajoutée pour l’entreprise.

Données cloisonnées

Les entreprises ont du mal à appliquer des contrôles de qualité et à appliquer des politiques de gouvernance à ce flot de données. Parallèlement, les utilisateurs ne peuvent pas toujours trouver les bonnes données, celles dont ils ont besoin (à supposer qu’ils connaissent leur existence) en raison du cloisonnement des données.

Avec des sources de données fragmentées qui manquent à la fois de contrôle qualité et de gouvernance, il n’est pas surprenant que les infrastructures de données soient souvent beaucoup plus complexes qu’elles ne devraient l’être.

La faible qualité des données

Selon une étude d’Experian, 95 % des cadres dirigeants estiment que les problèmes de qualité des données affectent la capacité de leur entreprise à atteindre ses objectifs métier.

Même lorsque les entreprises peuvent accéder à leurs données et les analyser, elles ne peuvent pas leur faire confiance, ce qui constitue un problème énorme et entraîne une perte de temps, d’argent et d’efforts.

Heureusement, l’intelligence des données peut résoudre tous ces problèmes afin que vous puissiez exploiter au mieux vos données.

Confidentialité et sécurité des données

Un rapport d’IBM indique que le coût moyen d’une violation de données a atteint 4,88 millions de dollars en 2024, le niveau le plus élevé jamais enregistré. C’est pourquoi la confidentialité et la sécurité des données d’une entreprise, en particulier dans les secteurs hautement réglementés tels que la finance et la santé, sont de la plus haute importance.

Heureusement, l’intelligence des données peut résoudre tous ces problèmes afin que vous puissiez exploiter au mieux vos données.