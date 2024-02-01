Si chaque entreprise doit créer sa propre feuille de route pour la transformation de la cybersécurité, il existe trois approches que les organisations peuvent adopter pour s’assurer que les personnes constituent leur première ligne de défense.

1. Simulation de crise

Suite à une violation de la cybersécurité, chaque seconde compte. Les équipes de sécurité, les gestionnaires de secteur et les cadres doivent savoir exactement quel rôle jouer pour aider à limiter les dégâts. Pour se préparer, de nombreuses entreprises testent leurs plans et leurs équipes de réponse aux incidents en réalisant des cybersimulations. Les entreprises qui disposent d’une équipe de réponse aux incidents peuvent économiser 1,5 million de dollars en coûts liés aux violations de données par rapport aux entreprises qui ne possèdent ni équipe ni plan de réponse aux incidents.

Les entreprises obtiennent :

Une collaboration renforcée entre les organisations grâce à une meilleure connaissance de leur surface d’attaque, ce qui leur permet d’identifier plus efficacement les vulnérabilités et d’améliorer leur résilience

La possibilité d’effectuer une simulation d’incident de cybersécurité avec l’intensité et la pression d’une violation de données réelle

Une confiance dans leur capacité à réagir et à se remettre d’incidents de cybersécurité au niveau de l’entreprise, à gérer les vulnérabilités et à instaurer une culture de sécurité plus forte

2. Sensibilisation et formation à la cybersécurité

De nombreuses entreprises ont du mal à comprendre leurs cyber-risques. L’expertise approfondie d’IBM en matière de cybersécurité s’appuie sur les enseignements tirés de 1 500 entreprises où nous avons organisé des séances de formation, combinées aux bonnes pratiques du secteur basées sur les normes NIST et ISO, afin d’aider les organisations à améliorer leur cyber-culture.

Les entreprises obtiennent :

Une réduction du nombre d’incidents et, par conséquent, une réduction des coûts globaux

La visibilité des tests de phishing en direct associés à une formation ciblée

Une sensibilisation accrue à la sécurité et un changement de comportement

3. Transformation des talents en matière de cybersécurité

Avec la sophistication croissante et la multiplication des cybermenaces, les entreprises ont du mal à développer et à conserver les talents nécessaires en matière de cybersécurité pour détecter, prévenir et répondre aux attaques avancées. Le service IBM Cyber Talent Transformation est adapté aux objectifs de cybersécurité d’une organisation. Il utilise l’IA dans ses processus uniques de gestion des talents en matière de sécurité, ce qui contribue à constituer des équipes de cybersécurité résilientes.

Les entreprises obtiennent :

Les talents en cybersécurité et les compétences critiques nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs

La capacité à améliorer et à réorienter les compétences de manière efficace et rapide

La capacité d’intégrer l’IA et les stratégies de compétences là où les entreprises peuvent développer et retenir les talents plus rapidement, tout en réduisant le risque de pénuries de cybercompétences essentielles qui pourrait entraver la performance de l’entreprise

Rejoignez l’équipe IBM Consulting le mardi 13 février 2024 de 10 h à 11 h (heure de l’Est) pour écouter des experts en talents en cybersécurité et découvrir comment appliquer de nouvelles approches pour transformer votre entreprise afin de faire face aux cyberattaques actuelles.