Défis de la migration vers le cloud

La migration vers le cloud ne doit pas être une tâche écrasante. Les plateformes IBM Instana et IBM Turbonomic offrent des solutions et des outils de migration vers le cloud qui simplifient le processus et aident votre organisation à trouver la voie la plus efficace et la plus économique vers le cloud.

Voici comment elles fonctionnent :

Avec IBM Turbonomic, vous pouvez optimiser votre consommation cloud dès le départ, accélérer les initiatives de migration vers le cloud et assurer la sécurité du cloud.

Turbonomic analyse les besoins en ressources qu’ont les workloads d’applications en temps réel, qu’elles soient exécutées dans le cloud ou sur site. La plateforme propose ensuite des plans potentiels de migration des applications. Ceux ci détaillent les actions à suivre et indiquent quelles seront les configurations cloud adaptées à vos workloads, que vous décidiez d’adopter une approche « lift-and-shift » ou que vous optimisiez les workloads dans le cadre de la migration. Cette stratégie d’évaluation de la migration peut permettre de réaliser des économies si vous décidez d’éviter les migrations coûteuses de type « lift-and-shift ».

Que votre organisation adopte une stratégie axée sur le cloud, le cloud hybride ou le multicloud, Turbonomic vous fournit des outils de planification de la migration vers le cloud pour accélérer votre transformation numérique et vous aider à bénéficier de tarifs réduits.

Avec IBM Instana, vous pouvez définir des valeurs de référence pour la performance avant la migration, comprendre les besoins de votre infrastructure, automatiser le provisionnement et l’orchestration du cloud, identifier l’origine des problèmes pendant la migration et établir des processus de surveillance proactifs après la migration. IBM Instana Observability vous aide à garder le cap tout au long du processus de migration vers le cloud (planification, migration et exécution) et vous offre des performances fiables et optimisées des applications et de l’infrastructure, sans perturber vos utilisateurs.