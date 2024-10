Selon les estimations d’Omdia, le marché mondial de l’IA représentera 200 milliards de dollars d’ici 2028.¹ Les entreprises doivent donc s’attendre à ce que leur dépendance à l’égard des technologies d’IA augmente, ce qui s’accompagne d’une complexité croissante des systèmes informatiques. Cependant, avec la plateforme d’IA et de données IBM watsonx, les organisations disposent d’un outil puissant pour mettre à l’échelle l’IA.

IBM watsonx permet aux équipes de gérer les sources de données, d’accélérer les workflows d’IA responsable et de déployer et d’intégrer facilement l’IA dans l’entreprise, le tout en un seul endroit. La solution watsonx offre tout un éventail de fonctionnalités avancées, notamment une gestion complète des workloads et une surveillance des données en temps réel, conçues pour vous aider à mettre à l’échelle et à accélérer les infrastructures informatiques alimentées par l’IA avec des données fiables dans l’ensemble de l’entreprise.

Bien qu’il ne soit pas sans complications, l’usage de l’IA représente une opportunité pour les entreprises de suivre le rythme d’un monde de plus en plus complexe et dynamique grâce à des technologies sophistiquées capables de gérer cette complexité.