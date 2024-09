START-HERE AWS Service de préparation de réponses aux incidents Service d'expertise et d'orientation qui offre une rampe de lancement parfaite pour confirmer et optimiser la préparation à la réponse aux cyberincidents, ainsi que l'évaluation de niveau 1 et la planification, la conception et le test de la réponse proactive aux incidents.

Services pour la gestion de la posture de sécurité, les bonnes pratiques et la conformité Services de conseil et de sécurité gérés en collaboration avec les meilleures technologies ISV pour une visibilité, une résolution et une gestion continues des exigences de conformité dans votre environnement cloud AWS.

Services de gestion des vulnérabilités IBM Security X-Force Red Services d'analyse des vulnérabilités, hiérarchisation et gestion automatisées pour garantir la correction des vulnérabilités à haut risque qui exposent l'infrastructure AWS et cloud hybride interne et externe.

Services de réponse aux incidents (IR) IBM Security X-Force Service d'abonnement à 3 niveaux, plus une hotline mondiale 7 jours sur 7 par une équipe d'experts d'élite qui répondent aux incidents de sécurité, donnent une meilleure visibilité des menaces et aident à réduire le temps de récupération et l'impact d'une violation de données.

Services de protection de la charge de travail dans le cloud pour AWS Consultation, intégration des systèmes et services gérés pour évaluer, concevoir, mettre en œuvre et gérer les politiques de sécurité des workloads AWS Cloud exécutés sur Amazon Elastic Kubernetes Service, Red Hat OpenShift sur AWS et AWS Fargate.

Services gérés de détection et de réponse IBM Security pour les terminaux Des services qui s'appuient sur les meilleures technologies de détection et de réponse des terminaux (EDR) pour offrir des services clés en main de prévention, de détection et d'investigation des menaces 7 jours sur 7, ainsi qu'une réponse rapide alimentée par des renseignements et une traque proactive des menaces.

Gestion des menaces avec IBM Security X-Force (XFTM) Les services de sécurité gérés offrent une surveillance, des enquêtes, des alertes et une réponse aux incidents 7 jours sur 7. XFTM peut être déployé avec IBM Security QRadar SIEM et Splunk, et des services de surveillance personnalisés sont disponibles pour les autres solutions SIEM des partenaires de sécurité AWS.

Services de sécurité réseau gérés IBM Security Services de gestion des appareils et des politiques, de surveillance et d’alerte des appareils de sécurité. Les technologies prises en charge comprennent des pare-feux nouvelle génération, des systèmes de détection et de prévention des intrusions, une gestion unifiée des menaces et des passerelles Web sécurisées.