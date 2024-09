Partenariat entre IBM et AWS

Le partenariat entre IBM, AWS et Red Hat apporte une combinaison unique de technologies d'entreprise de pointe en matière d'IA, de cloud, d'infrastructure et de logiciels open source. Avec Amazon Web Services (AWS) et IBM, vous bénéficiez de davantage de rapidité, d’évolutivité et de fiabilité pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA générative au sein de votre entreprise. Accédez aux meilleurs produits IBM à travers les données et l'IA, l'optimisation, la durabilité et la sécurité, y compris l'ensemble du portefeuille watsonx, également disponible sur la marketplace AWS. Automatisez la gestion des risques avec watsonx.governance, désormais intégré à Amazon SageMaker, afin de rationaliser les workflows transparents et responsables et de soutenir les obligations de conformité.