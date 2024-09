Grâce à l’union d’IBM et d’AWS, les clients seront en mesure d’essayer, d’acheter et de déployer plus rapidement et plus facilement des solutions IBM d’automatisation intelligente, sans avoir à mettre à jour ou à gérer l’infrastructure.

Vous bénéficiez d’un guichet unique via la marketplace, ainsi que d’une facturation consolidée. Si vous êtes actuellement client AWS, vous avez accès à des logiciels IBM leaders sur le marché, sans frais supplémentaires, dans le cadre de votre programme de remises pour entreprise (EDP).