Plateforme d'actifs numériques - IBM Hyper Protect

Que sont les actifs numériques et pourquoi sont-ils importants ?

L'adoption d'actifs numériques tels que les crypto-monnaies, les jetons non fongibles, la blockchain et les grands livres distribués, les contrats intelligents et autres concepts et technologies natifs de la blockchain s'accélère rapidement dans les domaines de la vente au détail et du commerce.

À mesure que les actifs numériques arrivent à maturité, les investisseurs institutionnels déplacent les marchés et les sociétés financières tokénisent des classes d'actifs auparavant illiquides telles que les obligations d'entreprise, l'immobilier et les produits dérivés.

Pour participer à ce nouveau paysage financier et déverrouiller le pouvoir de transformation des technologies du grand livre distribué, les entreprises doivent pouvoir stocker et transférer des actifs numériques en toute sécurité et rapidement, et  garder le contrôle de leurs clés de chiffrement.

Pour les dépositaires d'actifs numériques, les bourses, les fournisseurs d'actifs numériques et les chaînes de blocs autorisées qui doivent protéger les clés privées, les applications et les données, IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform est un environnement d'hébergement sécurisé qui offre une sécurité de bout en bout.
Booster les capacités de calcul confidentiel

Sur site ou dans le cloud, l'environnement d'application ouvert d'IBM est conçu pour une informatique de confiance.
Améliorer la garde des actifs numériques

IBM Cloud® Hyper Protect Services sur LinuxONE maintient les applications et les clés privées hautement sécurisées tout en étant accessibles.
Respecter les exigences réglementaires

Les spécialistes des risques et de la réglementation en matière de crypto-monnaie et de garde d'IBM sont à la pointe de l'industrie.
Technologie de clé privée hautement sécurisée

Évitez les pertes d'actifs irrécupérables dues aux cyberattaques et aux incidents.

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
Prenez le contrôle exclusif des clés de chiffrement dans un système de gestion des clés à locataire unique avec des modules de sécurité matériels.
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
Bénéficiez d'une autorité complète sur les serveurs virtuels basés sur Linux pour les charges de travail contenant des données sensibles et une adresse IP professionnelle dans le cloud.
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS
Mettez à disposition, gérez, maintenez et surveillez les bases de données, y compris MongoDB et PostgreSQL, dans un environnement 100 % inviolable.
IBM Operational Decision Manager
Découvrez, capturez, analysez, automatisez et régissez les décisions commerciales basées sur des règles sur site ou sur le cloud.
IBM Secure Execution for Linux®
Isolez les charges de travail au niveau de la granularité, mettez-les à l'échelle et protégez-les contre les cybermenaces grâce à un environnement d'exécution fiable. (100 Ko)
IBM LinuxONE Emperor 4
Une plateforme de serveurs hautement sécurisée et évolutive pour vous aider à réduire vos coûts énergétiques et votre empreinte carbone.

METACO renforce la sécurité et l'évolutivité de ses clients grâce aux technologies IBM

Ce fournisseur suisse d'infrastructures essentielles pour la sécurité aide les grandes banques à gérer leurs actifs numériques avec Hyper Protect Services.
DIA utilise Hyper Protect Services pour apporter l'informatique confidentielle aux oracles

Cette plateforme d'informations financières open source suisse utilise Hyper Protect Services pour faciliter la protection et la confidentialité de l'infrastructure de données.
R3 étend les capacités de la blockchain avec IBM LinuxONE

Cette société de logiciels d'entreprise aide ses clients à faire évoluer la technologie blockchain tout en offrant des niveaux élevés de performances, de conformité et de confidentialité des données.
Hex Trust stimule la croissance rapide de l'entreprise grâce à l'innovation blockchain

Hex Trust, une plateforme de garde d'actifs numériques, a construit son offre Hex Safe sur les technologies IBM pour une combinaison optimale entre sécurité, performances, stabilité et ouverture.
CDG choisit IBM Cloud Hyper Protect Services pour sécuriser sa plateforme de garde

CDG, une société de produits et services d'infrastructures financières, ouvre le monde des actifs numériques aux institutions les plus réglementées avec sa plateforme Sentry.
Unbound Tech et IBM déverrouillent la liquidité et la sécurité pour la gestion des actifs numériques

Unbound a utilisé les technologies IBM pour créer la solution Unbound Crypto Asset Security Platform afin d'offrir des avantages lucratifs aux fournisseurs de services d'actifs numériques.
IBM Hyper Protect Digital Assets Platform
Découvrez comment IBM Hyper Protect Digital Assets Platform offre aux clients un environnement robuste pour la gestion des actifs numériques.
Sauvegarde des actifs numériques
Découvrez comment la solution IBM Hyper Protect Virtual Servers offre une protection globale pour assurer le contrôle de vos clés privées.
Sécuriser et accélérer les plateformes de blockchain d'entreprise
Découvrez comment un chiffrement et un déchiffrement plus rapides permettent aux entreprises d'effectuer un chiffrement systématique et permanent de l'intégralité des données.
Série Brunch and Learn
Renforcez votre compréhension de la sécurité du cloud, des actifs numériques, de la blockchain et bien plus encore à l'aide de cette série de présentations vidéo.
Construire un serveur de signature numérique par courbes d'Edwards
Ce modèle de code vous montre comment créer et exécuter un exemple d'application de serveur de signature.
Pour commencer

Déverrouillez tout le potentiel des technologies de blockchain et de grand livre distribué.

