Plateforme d'actifs numériques - IBM Hyper Protect

L'adoption d'actifs numériques tels que les crypto-monnaies, les jetons non fongibles, la blockchain et les grands livres distribués, les contrats intelligents et autres concepts et technologies natifs de la blockchain s'accélère rapidement dans les domaines de la vente au détail et du commerce.

À mesure que les actifs numériques arrivent à maturité, les investisseurs institutionnels déplacent les marchés et les sociétés financières tokénisent des classes d'actifs auparavant illiquides telles que les obligations d'entreprise, l'immobilier et les produits dérivés.

Pour participer à ce nouveau paysage financier et déverrouiller le pouvoir de transformation des technologies du grand livre distribué, les entreprises doivent pouvoir stocker et transférer des actifs numériques en toute sécurité et rapidement, et garder le contrôle de leurs clés de chiffrement.

Pour les dépositaires d'actifs numériques, les bourses, les fournisseurs d'actifs numériques et les chaînes de blocs autorisées qui doivent protéger les clés privées, les applications et les données, IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform est un environnement d'hébergement sécurisé qui offre une sécurité de bout en bout.