Plateforme d'actifs numériques - IBM Hyper Protect

L'adoption d'actifs numériques tels que les crypto-monnaies, les jetons non fongibles, la blockchain et les grands livres distribués, les contrats intelligents et autres concepts et technologies natifs de la blockchain s'accélère rapidement dans les domaines de la vente au détail et du commerce.
À mesure que les actifs numériques arrivent à maturité, les investisseurs institutionnels déplacent les marchés et les sociétés financières tokénisent des classes d'actifs auparavant illiquides telles que les obligations d'entreprise, l'immobilier et les produits dérivés.
Pour participer à ce nouveau paysage financier et déverrouiller le pouvoir de transformation des technologies du grand livre distribué, les entreprises doivent pouvoir stocker et transférer des actifs numériques en toute sécurité et rapidement, et garder le contrôle de leurs clés de chiffrement.
Pour les dépositaires d'actifs numériques, les bourses, les fournisseurs d'actifs numériques et les chaînes de blocs autorisées qui doivent protéger les clés privées, les applications et les données, IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform est un environnement d'hébergement sécurisé qui offre une sécurité de bout en bout.
Sur site ou dans le cloud, l'environnement d'application ouvert d'IBM est conçu pour une informatique de confiance.
IBM Cloud® Hyper Protect Services sur LinuxONE maintient les applications et les clés privées hautement sécurisées tout en étant accessibles.
Les spécialistes des risques et de la réglementation en matière de crypto-monnaie et de garde d'IBM sont à la pointe de l'industrie.
Évitez les pertes d'actifs irrécupérables dues aux cyberattaques et aux incidents.
Sur site ou dans le cloud, la plateforme d'actifs numériques Hyper Protect offre un environnement robuste pour la gestion des actifs numériques. IBM vous propose de nombreuses façons de créer une plateforme d'actifs numériques.
Les clients peuvent créer la plateforme d'actifs numériques Hyper Protect sur IBM Cloud en commençant avec les solutions Hyper Protect Virtual Servers, Hyper Protect Crypto Services et Hyper Protect Database as a Service.
Les clients peuvent choisir de construire la plateforme d'actifs numériques Hyper Protect sur un cloud sur site à l'aide de la solution Hyper Protect Virtual Servers alimentée par LinuxONE.
Les clients peuvent construire une plateforme cloud hybride en commençant avec Hyper Protect Virtual Servers avant d'ajouter Hyper Protect Crypto Services.
Ce fournisseur suisse d'infrastructures essentielles pour la sécurité aide les grandes banques à gérer leurs actifs numériques avec Hyper Protect Services.
Cette plateforme d'informations financières open source suisse utilise Hyper Protect Services pour faciliter la protection et la confidentialité de l'infrastructure de données.
Cette société de logiciels d'entreprise aide ses clients à faire évoluer la technologie blockchain tout en offrant des niveaux élevés de performances, de conformité et de confidentialité des données.
Hex Trust, une plateforme de garde d'actifs numériques, a construit son offre Hex Safe sur les technologies IBM pour une combinaison optimale entre sécurité, performances, stabilité et ouverture.
CDG, une société de produits et services d'infrastructures financières, ouvre le monde des actifs numériques aux institutions les plus réglementées avec sa plateforme Sentry.
Déverrouillez tout le potentiel des technologies de blockchain et de grand livre distribué.