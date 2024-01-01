Les services d’analytique sur IBM Cloud peuvent être déployés dans le cloud, sur site ou dans un environnement hybride. Les solutions IBM Cloud, qui comportent des capacités d’intelligence grâce au machine learning (ML), vous permettent d’analyser facilement les données et de construire des modèles ML qui peuvent être déployés dans des applications cognitives. Associez ces services pour faire émerger des informations.
Collaborez avec des équipes issues de différents services pour accéder à des données fiables et aux meilleures technologies.
Utilisez plusieurs technologies d’analytique pour tirer des enseignements des données et obtenir de nouvelles réponses pour votre entreprise.
Fournissez rapidement de nouvelles informations à votre entreprise et améliorez-les de façon continue grâce à une itération rapide.
L’hôpital universitaire Emory a fait équipe avec IBM et Excel Medical Electronics, partenaire commercial d’IBM, pour collecter et analyser les données des patients de l’unité de soins intensifs en temps quasi réel, ce qui a permis d’obtenir des informations vitales jusqu’à 95 % plus rapidement.
Passez à l’action en exploitant vos connaissances et intégrez l’intelligence dans vos processus métier.