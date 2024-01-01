Solutions d’analytique dans le cloud

Identifiez rapidement des informations nouvelles et inattendues et obtenez des résultats susceptibles de transformer votre entreprise
Prenez des décisions plus intelligentes

Les services d’analytique sur IBM Cloud peuvent être déployés dans le cloud, sur site ou dans un environnement hybride. Les solutions IBM Cloud, qui comportent des capacités d’intelligence grâce au machine learning (ML), vous permettent d’analyser facilement les données et de construire des modèles ML qui peuvent être déployés dans des applications cognitives. Associez ces services pour faire émerger des informations.
Connectez les équipes de différents services

Collaborez avec des équipes issues de différents services pour accéder à des données fiables et aux meilleures technologies.
Extrayez de nouvelles informations à partir des données

Utilisez plusieurs technologies d’analytique pour tirer des enseignements des données et obtenir de nouvelles réponses pour votre entreprise.
Accélérez l’obtention d’informations

Fournissez rapidement de nouvelles informations à votre entreprise et améliorez-les de façon continue grâce à une itération rapide.
IBM Analytics Engine
Redonnez la priorité à l’analytique. Dissociez traitement et stockage pour développer vos applications d’analytique, les faire monter en charge et en assurer la maintenance en toute flexibilité.
Apache Spark
Ce moteur de traitement de données open source est conçu pour les grands jeux de données. Bénéficiez de la vitesse, de l’évolutivité et de la programmabilité requises pour le big data.
IBM Information Server on Cloud
Apportez flexibilité et évolutivité à la stratégie d’information de votre entreprise. Avec l’intégration d’Infosphere, vous pouvez transformer, gérer et fournir des données fiables.
IBM Master Data Management on Cloud
Faites confiance à vos données, assurez-en la gouvernance et prenez des mesures adaptées grâce à l’extensibilité des modèles de déploiement flexibles. Améliorez la rapidité, réduisez les coûts et accélérez la création de valeur.
IBM Streams
Découvrez des informations en temps réel à partir d’un large éventail de données en continu, notamment des textes non structurés, des vidéos et plus encore. Transformez les volumes et les variétés qui évoluent rapidement en connaissances.
Obtenir des informations vitales dans les services de soins intensifs

L’hôpital universitaire Emory a fait équipe avec IBM et Excel Medical Electronics, partenaire commercial d’IBM, pour collecter et analyser les données des patients de l’unité de soins intensifs en temps quasi réel, ce qui a permis d’obtenir des informations vitales jusqu’à 95 % plus rapidement.
Découvrez comment nous pouvons faciliter l’analyse de vos données

Passez à l’action en exploitant vos connaissances et intégrez l’intelligence dans vos processus métier.

