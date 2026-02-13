Unifiez la sécurité, la conformité et la résilience pour protéger vos données les plus critiques et évoluer en toute confiance
Intégrez la confiance, la sécurité et la transparence dans chaque partie de vos opérations, à travers les données, les applications et l’IA, afin de pouvoir innover rapidement et en toute confiance. Assurez-vous que chaque couche (données, modèles et accès) est gouvernée et sécurisée afin que les entreprises puissent faire évoluer l’IA en toute confiance sans compromettre la conformité ou le contrôle.
IBM watsonx.governance est une boîte à outils automatisée et centralisée conçue pour gouverner à la fois les modèles d’IA générative et les modèles de machine learning (ML) sur la plateforme IBM watsonx.
Évitez les reprises, réduisez les cycles d’approbation, alignez-vous sur un ensemble unique d’indicateurs et accélérez le déploiement de n’importe quel modèle sur n’importe quelle plateforme, en toute sécurité.
Automatisez la mise en œuvre de la conformité avec les principaux cadres d’exigences grâce à une gouvernance en temps réel de l’identité, des données et de l’IA.
Adoptez un modèle de fondation ouvert et unifié pour la gestion des identités et des secrets, reposant sur le principe Zero Trust sans compromettre l’agilité.
Bénéficiez d’une visibilité sur les algorithmes vulnérables et réduisez ainsi l’exposition aux attaques de type « récolter maintenant, décrypter plus tard ».
IBM watsonx.governance permet de gouverner, surveiller et sécuriser l’IA de l’entreprise tout au long de son cycle de vie, en offrant une visibilité sur les risques, la sécurité et la conformité afin que l’IA puisse être déployée de manière responsable et à l’échelle, pour tous les modèles et agents de n’importe quelle plateforme.
IBM Vault assure la gestion des identités des machines en chiffrant les données sensibles et en contrôlant l’accès en fonction de l’identité. Vous pouvez ainsi définir de manière centralisée les identités de confiance, appliquer des politiques et sécuriser les secrets, les certificats, les clés et les données.
IBM Verify résout les défis hybrides avec un IAM sécurisé et fluide qui simplifie les identités et renforce la structure des identités, sans surcharger les administrateurs.
IBM Guardium sécurise les données stratégiques de l’entreprise contre les risques actuels et émergents, quel que soit leur emplacement.
Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou tout autre type de dénomination. Les publications de recherche de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses recherches et conseils, et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.