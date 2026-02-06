Les licences temporaires facilitent l’acquisition des logiciels IBM par les clients, avec des durées flexibles, des options de renouvellement et des fréquences de facturation variées.

Avantages des modèles de licence temporaire pour les clients :

Des options de licence cohérentes avec leurs modes de consommation des logiciels

Coûts d’entrée réduits

La flexibilité d’utiliser le programme logiciel sur site pendant une durée déterminée

L’IBM Software Subscription and Support (S&S) pendant la durée spécifiée

À la fin de la durée spécifiée, les clients peuvent choisir de prolonger ou de résilier leurs licences temporaires.

Si le client choisit de ne pas renouveler la licence temporaire, les droits sur le programme logiciel et l’accès au S&S prennent fin, et le client est tenu de désinstaller et de détruire toutes les copies résiliées du programme concerné.