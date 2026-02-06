Les licences temporaires facilitent l’acquisition des logiciels IBM par les clients, avec des durées flexibles, des options de renouvellement et des fréquences de facturation variées.
Avantages des modèles de licence temporaire pour les clients :
À la fin de la durée spécifiée, les clients peuvent choisir de prolonger ou de résilier leurs licences temporaires.
Si le client choisit de ne pas renouveler la licence temporaire, les droits sur le programme logiciel et l’accès au S&S prennent fin, et le client est tenu de désinstaller et de détruire toutes les copies résiliées du programme concerné.
Offre une flexibilité de durée de 12 à 36 mois, avec une durée minimale de 12 mois. Ne peut pas être résiliée avant la fin d’une période d’abonnement. Offre, en fin de période, la possibilité de renouveler, redimensionner, changer d’offre ou résilier.
Offre une flexibilité de durée de 1 à 36 mois, avec une durée minimale de 1 mois. Permet aux clients de résilier une durée avec un préavis écrit d’au moins 30 jours. Offre, en fin de période, la possibilité de renouveler, redimensionner, changer d’offre ou résilier.
Durée fixe de 12 mois. Permet aux clients de résilier une durée avec un préavis écrit d’au moins 30 jours. Permet aux clients de renouveler pour une nouvelle période de 12 mois via un devis de renouvellement ou de résilier à la fin de la période.