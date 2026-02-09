FAQ sur les sous-capacités - Conformité

1. IBM a-t-il le droit d’auditer un client ?

Oui, conformément aux conditions de ses accords Passport Advantage ou Passport Advantage Express, IBM a le droit d’auditer ses clients.

2. Comment IBM détermine-t-il si le client respecte les conditions générales relatives à la sous-capacité ?

Il incombe au client de se conformer aux conditions générales relatives à la sous-capacité. IBM se réserve le droit d’auditer l’utilisation des produits logiciels IBM par un client afin de vérifier sa conformité. La situation de chaque client est unique et l’approche d’audit sera adaptée afin d’évaluer la conformité spécifique à ces environnements.

3. Que se passe-t-il si un client augmente la capacité disponible en ajoutant un noyau de processeur supplémentaire sans d’abord ajouter les autorisations de licence ?

Le client ne sera pas en conformité. Pour être en conformité, les dispositions de notre contrat de licence exigent que les clients obtiennent des droits de licence avant d’augmenter la capacité du cœur du processeur. IBM demandera le paiement des licences requises pour le cœur de processeur supplémentaire à compter de la date à laquelle la capacité du cœur de processeur supplémentaire a été ajoutée (y compris l’abonnement au logiciel et le support).

4. Si un client exécute plusieurs instances ou packages d’un produit dans une seule et même partition, comment les cœurs sont-ils décomptés ?

Les cœurs sont concédés sous licence en fonction de la capacité des cœurs de processeur disponibles pour le logiciel IBM. Du point de vue des licences, une partition peut avoir un nombre illimité d’« instances » ou de « packages » (terme non défini juridiquement) d’un produit en cours d’exécution. Nous ne comptons pas ces multiples instances de ce produit ; nous concédons uniquement des licences en fonction du nombre maximal (pic) de cœurs de processeur attribués à cette partition et disponibles pour ce produit. Si le nombre d’instances entraîne une augmentation de la capacité de la partition, ILMT enregistrera ce « niveau maximal » afin que le client puisse s’assurer de la conformité avec nos conditions.

5. Les licences IBM prévoient-elles un délai de grâce et/ou un « ajustement » périodique pour se mettre en conformité ?

Non, les conditions de licence IBM ne prévoient pas de période de grâce pour l’« ajustement ». De plus, les conditions de licence PVU ne sont pas basées sur l’« utilisation ». Les conditions de licence PVU de pleine capacité et de sous-capacité exigent la capacité maximale (pic) des cœurs de processeur pour le serveur/cluster de serveurs (pleine capacité) ou la partition (sous-capacité) avant le déploiement ou l’augmentation de cette capacité. IBM License Metric Tool surveille en permanence l’environnement serveur virtualisé du client et rend compte de ce « niveau maximal » en PVU par produit logiciel et par partition. Cela permet au client de comparer les totaux des produits indiqués dans le rapport ILMT à son inventaire de PoE de licence afin de confirmer sa conformité.

6. Un outil est-il actuellement requis pour suivre l’utilisation des licences de sous-capacité ?

Oui, l’utilisation d’IBM License Metric Tool (ou IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management ou Flexera One IT Asset Management) est désormais requise pour les licences de sous-capacité.