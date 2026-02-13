Logiciel de gestion d’infrastructure hybride

Modernisez et gérez le cloud hybride en toute confiance
Unifiez la gestion de l’infrastructure, l’automatisation de la sécurité, l’observabilité et les coûts pour accélérer la livraison, réduire les risques et optimiser les performances dans n’importe quel environnement. Cette approche basée sur le cycle de vie permet aux entreprises de se moderniser en toute confiance, de fonctionner efficacement et de rentabiliser leurs investissements dans le cloud hybridecloud hybride manière plus rapide et mesurable.
Une approche d’automatisation unifiée répond aux promesses de l’IA en surmontant les barrières des environnements hybrides fragmentés. Découvrez comment HashiCorp Terraform et Vault, Red Hat Ansible et OpenShift, ainsi qu’IBM Hybrid Cloud Mesh fonctionnent de concert pour provisionner, configurer et connecter en toute sécurité des workloads d’IA portables entre les clouds.
Rationalisez l’automatisation et la gouvernance entre les clouds grâce à une fondation hybride axée sur les politiques et une expérience développeur en libre-service.
Automatisez votre stratégie zero-trust dans le cloud hybride en intégrant la gestion des secrets, la validation des politiques et la conformité continue au cycle de vie de l’infrastructure.
Obtenez des informations en temps réel sur les dépenses liées au cloud hybride afin d’optimiser les performances et de lier les décisions d’investissement aux résultats de l’entreprise.
Unifiez la gestion des identités et des secrets pour mettre en œuvre une stratégie zero-trust sans sacrifier l’agilité.
Optimiser les performances et la résilience du cloud hybride afin de respecter les SLA et de gérer des charges de travail à l’échelle de l’entreprise.
Garantissez la disponibilité et la résilience des applications dans toutes les régions et sur tous les clouds pour garantir la continuité des activités.
IBM Terraform vous permet d’automatiser le provisionnement et la gestion de l’infrastructure grâce à une approche de plateforme systématique. L’infrastructure et les politiques sont codifiées, partagées, versionnées et exécutées dans le cadre d’un workflow standardisé et cohérent sur l’ensemble de l’infrastructure, des services cloud aux centres de données sur site.
IBM Vault fournit une couche de confiance centralisée pour l’infrastructure hybride en gérant les secrets, les identifiants et le chiffrement à l’échelle. Il permet un accès basé sur l’identité et juste-à-temps pour les workflows d’infrastructure automatisés et agentiques, en intégrant la confiance dans le fonctionnement des systèmes, et pas seulement dans la manière dont les collaborateurs y accèdent.
IBM Cloudability maximise la valeur métier de vos investissements dans le cloud en apportant une visibilité et une responsabilité financière au modèle de dépenses variables et basées sur la consommation du cloud public.
Le service DNS géré IBM NS1 Connect fournit des connexions DNS résilientes, rapides et fiables pour éviter les pannes de réseau.
Red Hat OpenShift permet aux entreprises d’innover à travers des pratiques cloud natives, d’accélérer le développement des applications et d’alimenter leur croissance. Grâce à des options de déploiement et de consommation flexibles, la solution fournit une expérience de développement cohérente et efficace dans le cloud hybride, en phase avec les exigences et les pratiques modernes des plateformes d’applications axées sur la sécurité.
Red Hat Ansible Automation Platform transforme l’informatique en permettant des opérations plus efficaces, plus résilientes et plus connectées dans tous les domaines de l’entreprise. Il s’agit d’une solution unique et fiable qui permet d’orchestrer les workflows critiques à l’échelle, de prendre en charge les cas d’utilisation de l’automatisation dans n’importe quel environnement de cloud hybride et d’unifier les équipes et les processus pour garantir la conformité.
IBM Apptio permet aux entreprises de réussir dans la gestion financière informatique et de gérer des environnements informatiques hybrides complexes en automatisant l’ingestion et la structuration des données financières et opérationnelles. Les entreprises bénéficient ainsi d’une visibilité et d’informations basées sur les données pour gérer et optimiser leurs dépenses informatiques, et démontrer leur utilité et leur impact métier.
IBM Kubecost permet à votre équipe DevOps de suivre les dépenses liées au cloud et à Kubernetes, d’optimiser les coûts d’infrastructure et de s’aligner sur les directives politiques pour une livraison efficace et conforme qui n’entrave jamais l’innovation.
En combinant renseignements en temps réel et automatisation via des agents d’IA, vous pouvez améliorer votre productivité de manière rentable, rationaliser vos opérations et perfectionner vos équipes plus rapidement grâce à une stratégie d’innovation des mainframes résiliente et optimisée par l’IA.
