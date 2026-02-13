Logiciel de gestion d’infrastructure hybride

Modernisez et gérez le cloud hybride en toute confiance

Rendu 3D de tuiles plates d’intelligence artificielle et d’automatisation placées côte à côte, avec des icônes colorées dans des tons bleus et violets

Bien utiliser le cloud hybride

Unifiez la gestion de l’infrastructure, l’automatisation de la sécurité, l’observabilité et les coûts pour accélérer la livraison, réduire les risques et optimiser les performances dans n’importe quel environnement. Cette approche basée sur le cycle de vie permet aux entreprises de se moderniser en toute confiance, de fonctionner efficacement et de rentabiliser leurs investissements dans le cloud hybridecloud hybride manière plus rapide et mesurable.​

Voir les logiciels en action

Transformer l’IA pour le cloud hybride grâce à une automatisation unifiée et une connectivité sécurisée

Une approche d’automatisation unifiée répond aux promesses de l’IA en surmontant les barrières des environnements hybrides fragmentés. Découvrez comment HashiCorp Terraform et Vault, Red Hat Ansible et OpenShift, ainsi qu’IBM Hybrid Cloud Mesh fonctionnent de concert pour provisionner, configurer et connecter en toute sécurité des workloads d’IA portables entre les clouds.

Optimisez les coûts, la performance et la livraison dans les environnements hybrides

Automatisation du cloud hybride

Rationalisez l’automatisation et la gouvernance entre les clouds grâce à une fondation hybride axée sur les politiques et une expérience développeur en libre-service.
Stratégie cloud zero-trust

Automatisez votre stratégie zero-trust dans le cloud hybride en intégrant la gestion des secrets, la validation des politiques et la conformité continue au cycle de vie de l’infrastructure.
Gestion et visibilité des coûts

Obtenez des informations en temps réel sur les dépenses liées au cloud hybride afin d’optimiser les performances et de lier les décisions d’investissement aux résultats de l’entreprise.
Gestion des identités et des accès

Unifiez la gestion des identités et des secrets pour mettre en œuvre une stratégie zero-trust sans sacrifier l’agilité.
Gestion de la performance et de la résilience du cloud hybridee

Optimiser les performances et la résilience du cloud hybride afin de respecter les SLA et de gérer des charges de travail à l’échelle de l’entreprise.
DNS hybride et gestion du trafic

Garantissez la disponibilité et la résilience des applications dans toutes les régions et sur tous les clouds pour garantir la continuité des activités.
Logo Gartner

Reconnu comme leader du marché*
 
  • Rapport Magic Quadrant 2025 : Service Orchestration and Automation Platforms​
 
  • Rapport 2025 Magic Quadrant : Process Mining Platforms​
 
  • Rapport Magic Quadrant 2025 : Cloud Native Application Platforms (Red Hat)

Découvrir le logiciel d’infrastructure hybride d’IBM

IBM Terraform

IBM Terraform vous permet d’automatiser le provisionnement et la gestion de l’infrastructure grâce à une approche de plateforme systématique. L’infrastructure et les politiques sont codifiées, partagées, versionnées et exécutées dans le cadre d’un workflow standardisé et cohérent sur l’ensemble de l’infrastructure, des services cloud aux centres de données sur site.

Capture d’écran du tableau de bord de l’interface utilisateur du produit de présentation Terraform et Ansible
Capture d’écran d’IBM Vault

IBM Vault

IBM Vault fournit une couche de confiance centralisée pour l’infrastructure hybride en gérant les secrets, les identifiants et le chiffrement à l’échelle. Il permet un accès basé sur l’identité et juste-à-temps pour les workflows d’infrastructure automatisés et agentiques, en intégrant la confiance dans le fonctionnement des systèmes, et pas seulement dans la manière dont les collaborateurs y accèdent. 

IBM Cloudability

IBM Cloudability maximise la valeur métier de vos investissements dans le cloud en apportant une visibilité et une responsabilité financière au modèle de dépenses variables et basées sur la consommation du cloud public.

50 %
d’amélioration de la couverture RDS
35 %
de réduction des dépenses liées au cloud grâce à l’automatisation du FinOps et des politiques
Capture d’écran de l’interface utilisateur du produit de transparence des résultats Cloudability
Capture d’écran du tableau de bord de l’interface utilisateur IBM NS1 Connect

IBM NS1 Connect

Le service DNS géré IBM NS1 Connect fournit des connexions DNS résilientes, rapides et fiables pour éviter les pannes de réseau.

15 %
d’amélioration de la latence pour les utilisateurs des 75<sup>e</sup> et 95<sup>e</sup> centiles
200
de millisecondes de latence en moins pour les utilisateurs de longue traîne

Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift permet aux entreprises d’innover à travers des pratiques cloud natives, d’accélérer le développement des applications et d’alimenter leur croissance. Grâce à des options de déploiement et de consommation flexibles, la solution fournit une expérience de développement cohérente et efficace dans le cloud hybride, en phase avec les exigences et les pratiques modernes des plateformes d’applications axées sur la sécurité.

29 %
d’accélération du cycle de vie des applications pour une mise sur le marché plus rapide
20 %
de hausse de la productivité des développeurs pour une efficacité accrue
Interface utilisateur du produit Red Hat OpenShift
Capture d’écran du tableau de bord de l’interface utilisateur du produit Ansible Automation

Red Hat Ansible Automation Platform

Red Hat Ansible Automation Platform transforme l’informatique en permettant des opérations plus efficaces, plus résilientes et plus connectées dans tous les domaines de l’entreprise. Il s’agit d’une solution unique et fiable qui permet d’orchestrer les workflows critiques à l’échelle, de prendre en charge les cas d’utilisation de l’automatisation dans n’importe quel environnement de cloud hybride et d’unifier les équipes et les processus pour garantir la conformité.

58 %
de temps d’arrêt non prévus en moins dans le cadre de la prévention des risques
65 %
plus rapide dans le déploiement de nouvelles ressources de calcul

IBM Apptio

IBM Apptio permet aux entreprises de réussir dans la gestion financière informatique et de gérer des environnements informatiques hybrides complexes en automatisant l’ingestion et la structuration des données financières et opérationnelles. Les entreprises bénéficient ainsi d’une visibilité et d’informations basées sur les données pour gérer et optimiser leurs dépenses informatiques, et démontrer leur utilité et leur impact métier.

20-25 %
de rationalisation de votre portefeuille d’applications
3-5 %
des dépenses informatiques réaffectées à l’innovation
Capture d’écran de l’interface utilisateur de la fonctionnalité Apptio Billing
Capture d’écran du tableau de bord Kubecost

IBM Kubecost

IBM Kubecost permet à votre équipe DevOps de suivre les dépenses liées au cloud et à Kubernetes, d’optimiser les coûts d’infrastructure et de s’aligner sur les directives politiques pour une livraison efficace et conforme qui n’entrave jamais l’innovation.  

Logiciel IBM Z

En combinant renseignements en temps réel et automatisation via des agents d’IA, vous pouvez améliorer votre productivité de manière rentable, rationaliser vos opérations et perfectionner vos équipes plus rapidement grâce à une stratégie d’innovation des mainframes résiliente et optimisée par l’IA.

Capture d’écran de l’interface utilisateur du produit IBM Z Operations Unite
Passez à l’étape suivante

Lancez votre parcours de gestion d’infrastructure hybride avec IBM. Bénéficiez des conseils de nos experts techniques pour obtenir des résultats immédiats.
Notes de bas de page

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou tout autre type de dénomination. Les publications de recherche de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses recherches et conseils, et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.