IBM X-Force Exchange

Les renseignements sur les menaces sont une compilation d’informations collectées à partir de sources externes et utilisées pour prévenir les cyberattaques et atténuer les risques. Ces données sont classifiées, affinées et enrichies pour les rendre exploitables et permettre à votre équipe de cybersécurité de comprendre les menaces et les acteurs qui œuvrent en coulisse.

L’équipe X-Force Threat Intelligence fournit des renseignements sur les menaces à l’échelle mondiale appliqués à vos opérations de sécurité et accompagnés de contenu de détection et de réponse. Nous vous aidons à rationaliser les workflows, l’orchestration et les applications qui soutiennent l’enrichissement des données, la collaboration, la visualisation et les analyses avancées en mettant à votre disposition :

Un accès direct aux derniers renseignements sur les menaces issus de nos engagements

Des renseignements de haute qualité, priorisés et exploitables pour la détection et la réponse