Qu'est-ce que Workload Automation ? IBM Workload Automation est une plateforme d'automatisation intégrant des flux de travaux informatiques, opérationnels et métier afin d'optimiser l'orchestration pour l'exécution de processus sans surveillance et pilotés par des événements conçus pour fonctionner dans des environnements hybrides. IBM Workload Automation fournit un point de contrôle unique pour vos activités automatisées avec une interface utilisateur intuitive qui permet aux utilisateurs de modéliser, gérer et surveiller leurs workloads, avec des vues graphiques, une analytique intégrée et des tableaux de bord personnalisables. Lire la présentation