IBM WebSphere Remote Server, également connu sous le nom d’IBM Retail Store Server, fournit une plateforme d’architecture orientée services pour l’intégration de nouvelles technologies innovantes dans des environnements de distribution répartis. Il est conçu pour les points de vente éloignés dans lesquels des technologies innovantes utilisées par les clients sont nécessaires pour répondre à leurs nouvelles exigences et aux opportunités. IBM WebSphere Remote Server se décline en quatre éditions uniques et deux offres groupées supplémentaires décrites dans les options de l’offre. Ces éditions sont conçues pour offrir des opérations fiables et hautement sécurisées et une gestion centralisée des technologies sur des réseaux comportant plusieurs milliers de sites et d’appareils à distance.