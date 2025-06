Alors que le monde s’oriente vers un avenir axé sur les énergies renouvelables, les entreprises les mieux placées pour prospérer sont celles qui peuvent s’adapter efficacement aux nouvelles ressources et technologies, telles que les micro-réseaux, les panneaux solaires installés sur les toits et les compteurs intelligents qui fournissent des informations en temps réel sur la consommation d’électricité, de gaz et d’eau. Tout cela exige une connectivité avancée et une intégration intelligente afin d’équilibrer l’offre et la demande, de minimiser le gaspillage et d’offrir aux clients les tarifs les plus compétitifs.