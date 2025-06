WhyLabs fournit une plateforme de contrôle de l’IA pour l’observabilité et la sécurité. Les équipes adoptent les outils WhyLabs pour sécuriser et surveiller les applications d’IA prédictive et générative en temps réel. Utilisez WhyLabs avec IBM watsonx pour détecter les acteurs malveillants, les biais, les hallucinations, la baisse des performances, les phénomènes de dérive des données et les problèmes de qualité des données. Avec WhyLabs, les équipes peuvent réduire les opérations manuelles de plus de 80 % et diviser le délai de résolution des incidents liés à l’IA par 20.