Faites vos premiers pas gratuitement avec IBM watsonx.data sur IBM Cloud ou AWS. Dans le cadre de votre essai gratuit de watsonx.data, vous recevrez 1 500 USD pour tester une instance watsonx.data data lakehouse ouverte sur IBM Cloud.

Pour une expérience réussie, nous vous recommandons de maîtriser le langage SQL (Structured Query Language) et de vous familiariser avec les données ouvertes et les formats de tableaux, ainsi qu'avec les concepts de gestion et d'ingénierie des données.