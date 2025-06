« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de transformer et d’accélérer notre activité et celle de nos clients grâce à l’IA générative. L’une de nos initiatives consiste à créer une application qui utilise un modèle RAG complexe. Le moteur de flux watsonx.ai nous a permis de voir comment accélérer nos efforts de développement et simplifier notre travail pour personnaliser le pipeline RAG en fonction de nos besoins métier uniques. L’adoption d’une approche API-first pourrait nous permettre d’itérer et d’explorer rapidement de nouveaux modèles. Elle pourrait également nous aider à réduire la dette technologique liée à la maintenance d’un code personnalisé complexe. »

-Andy Frankel, Directeur, SIA Innovations Inc.