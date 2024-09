Une plateforme de fonctionnalités est un système conçu pour gérer les fonctionnalités tout au long de leur cycle de vie. Une plateforme de fonctionnalités permet d’automatiser la création, le calcul, le stockage, le catalogage, la surveillance et la gouvernance des fonctionnalités. Les plateformes de fonctionnalités réduisent les coûts de développement et font gagner du temps à votre organisation en fournissant aux équipes de science des données et d’ingénierie des moyens simples pour développer, réutiliser, stocker, déployer, surveiller et gouverner les fonctionnalités au sein de leurs applications et projets de machine learning.