FORTRAN est un langage de programmation développé pour les applications impliquant des calculs mathématiques et d'autres manipulations de données numériques. Il est particulièrement bien adapté aux applications scientifiques et d'ingénierie.



IBM VS FORTRAN compile le code FORTRAN pour générer des applications efficaces pour les plateformes IBM z/OS et IBM z/VM. Il comprend un compilateur, une bibliothèque et une installation de débogage interactive.



VS FORTRAN offre des capacités de langage étendues, un compilateur hautement optimisé, une prise en charge vectorielle et parallèle et des aides à la programmation. Le débogage interactif est un outil flexible et efficace qui permet de surveiller et de tester l'exécution des programmes VS FORTRAN.