IBM Cloud offre un crédit promotionnel à durée limitée de 1 000 USD pour les nouveaux clients IBM Cloud for VCF as a Service. Découvrez les avantages d’une plateforme VMware entièrement gérée, associée à une solution VMware à disponibilité élevée et évolutive, fournie en tant que service. IBM Cloud for VCF as a Service est proposé avec des options de facturation à la demande (à l’heure) et sur réservation (mensuelle).



Le crédit est valable pendant 45 jours sur votre consommation mesurée d’IBM Cloud for VCF as a Service, à compter de la date d’application du code sur le compte. Cette offre est disponible pour les nouveaux clients IBM Cloud et peut être utilisée pour les modèles de consommation à locataire unique et mutualisé de VCF as a Service.

Pour vous lancer avec IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service multi-locataire en utilisant le code promotionnel VCFAAS1000, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1. Créez un compte de paiement à l’usage ou un abonnement sur IBM Cloud. En savoir plus

Étape 2. Dans la console IBM Cloud, accédez à la page Promotions et crédits. Saisissez VCFAAS1000 dans le panneau latéral, puis cliquez sur « Vérifier ». Une fois la vérification effectuée, cliquez sur « Appliquer » pour prendre en compte le code promotionnel.

Étape 3. Fournissez votre instance ici.

Conditions de l’offre

Limitée à un code promotionnel par compte client, applicable exclusivement à IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service. Le crédit de 1 000 USD ne peut être utilisé qu’avec cette offre et ne peut être cumulé avec d’autres offres. Offre soumise à disponibilité.