Les événements virtuels sont devenus une exigence pour les lieux de travail hybrides d’aujourd’hui et, dans le même temps, la protection de la confidentialité d’une entreprise est primordiale dans le monde numérique. Diffusion en direct, simulation en direct et archivage automatique de vidéos à la demande afin d’augmenter la portée et l’engagement globaux. Utilisez les solutions IBM Video Streaming pour diffuser des événements virtuels, des assemblées générales, des lancements de produits de marketing vidéo et des flux OTT. Adoptées par des milliers d’entreprises dans le monde, nos solutions vidéo sont optimisées par l’IA IBM Watson et ont été conçues dans un souci de confidentialité, de fiabilité et d’évolutivité et dans le but d’améliorer la qualité de vos vidéos.