Intégration VMware vSAN

VMware vSAN (virtual SAN) est une solution de stockage définie par logiciel intégrée à l’hyperviseur VMware vSphere. Le logiciel fournit une mémoire partagée à toutes les machines virtuelles exécutées dans un cluster en créant un pool virtuel de mémoire partagée à partir de ressources de stockage connecté localement sur chaque hôte d’un cluster vSphere. vSAN peut être intégré à d’autres produits VMware tels que vSphere, vCenter et NSX, ainsi qu’à d’autres solutions de stockage.

La plateforme IBM® Turbonomic® optimise les performances et l’utilisation des ressources de stockage. Elle contribue également à garantir les performances de l’environnement de votre organisation, qu’il soit sur site, dans le cloud ou en multicloud. Avec le logiciel IBM Turbonomic, vous pouvez prévenir les problèmes de capacité et de performance et obtenir une vue unifiée de l’ensemble de votre liste d’applications.

Pour les environnements qui utilisent une infrastructure hyperconvergée afin de fournir du stockage sur un vSAN, le logiciel IBM Turbonomic peut découvrir le stockage fourni par un cluster d’hôtes comme entité de stockage unique. Cette entité de stockage représente la capacité de stockage complète fournie par ce cluster d’hôtes.