Intégration Kubernetes

Kubernetes est la plateforme de conteneur de prédilection de la plupart des organisations. Pour les applications conteneurisées et les applications de microservices exécutées sur Kubernetes, la plateforme IBM® Turbonomic® gère automatiquement les ressources afin de garantir les performances. Le logiciel IBM Turbonomic intègre également la visibilité des conteneurs, des pods, des nœuds et des espaces de noms Kubernetes au reste de la pile d’applications.

Pour prendre des décisions encore plus pertinentes en matière d’allocation de ressources, le logiciel IBM Turbonomic peut s’intégrer à AppDynamics et à Dynatrace pour vous offrir une visibilité sur les applications métier et les transactions prises en charge par la plateforme Kubernetes, ainsi que sur les relations entre les applications et l’infrastructure. De même, il peut intégrer Kubernetes à l’infrastructure sous-jacente, qu’il s’agisse d’hyperviseurs sur site ou de clouds. Cela vous permet d’ajouter des ressources ou de les augmenter en toute confiance en sachant que la capacité est suffisante pour répondre à la hausse de la demande.