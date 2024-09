IBM® TS2270 Tape Drive est conçu pour répondre aux besoins croissants de stockage et réduire les fenêtres de sauvegarde, offrant une excellente solution de stockage pour les entreprises nécessitant des sauvegardes, des sauvegardes/restaurations et un stockage de données d'archivage à faible coût. En intégrant la dernière génération de technologie LTO de pointe, le lecteur de bande TS2270 offre une capacité et des taux de transfert de données plus élevés que la génération précédente. La technologie LTO Ultrium 7 prend en charge le partitionnement des supports, la technologie IBM Storage Archive et le chiffrement des données et des supports d’écriture et de lecture multiple.