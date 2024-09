Alors que de plus en plus d'employés retournent au bureau, une solution d'installations intelligentes aide les propriétaires de bâtiments à repenser le lieu de travail et à créer de nouvelles expériences. La prise de décision prédictive facilite la maîtrise et l'amélioration du confort invisible des bureaux, notamment des systèmes de CVC et de contrôle de la qualité de l'air, de la consommation d'énergie, des émissions, des systèmes de sécurité et du contrôle d'accès, tout en maintenant les coûts d'exploitation à un niveau bas. La mise en œuvre d'une transformation numérique incluant le Wi-Fi, l'automatisation des bâtiments, l'internet des objets (IdO), la connectivité, l'intelligence artificielle (IA) et les technologies IoT permet d'améliorer la gestion de l'énergie et de faciliter les tâches courantes.

IBM TRIRIGA Application Suite vous aide à naviguer dans ce nouvel écosystème de construction intelligente avec des capacités qui aident à stimuler la productivité et à assurer la sécurité des employés.