Logiciel souverain conçu spécialement pour les entreprises, les gouvernements et les fournisseurs de services qui souhaitent créer, déployer et exploiter des environnements prêts pour l’IA.
Logiciel pré-architecturé offrant une souveraineté démontrable, avec l’autonomie et le contrôle nécessaires pour exécuter rapidement des workloads souverains et des usages IA. Le tout avec une agilité de type cloud, une conformité intégrée et un déploiement simplifié et évolutif.
La souveraineté est intégrée à l’architecture, et non imposée par contrat. Le contrôle ne dépend ni d’un plan de contrôle géré par un fournisseur, ni de couches de politiques externes. Il est directement intégré au logiciel.
Rend la souveraineté opérationnelle à l’ère de l’IA en encadrant strictement où s’exécute l’inférence, qui contrôle les modèles et comment les décisions sont journalisées et tracées, au sein du périmètre d’IBM Sovereign Core. Il ne s’agit pas uniquement de résidence des données pour l’IA, mais de gouvernance et de responsabilité à l’exécution.
Permet des déploiements rapides et reproductibles, donnant aux entreprises la capacité d’étendre leurs environnements souverains avec des fonctionnalités multi-tenant et d’accélérer la création de valeur en quelques jours seulement après le déploiement.
Préservez votre autonomie et votre contrôle face aux évolutions réglementaires ou aux changements de fournisseurs, grâce à une fondation open source reposant sur Red Hat OpenShift.
Automatisation intégrée de l’identité et de la sécurité, avec des accélérateurs préconfigurés pour les réglementations régionales applicables, afin d’éliminer la collecte manuelle des preuves.
Déployez l’inférence LLM et les agents à l’intérieur de votre périmètre souverain à l’aide d’un ensemble d’outils sélectionnés et auto-approvisionnés, incluant des agents prêts à l’emploi et Project Bob, l’environnement de développement IA d’IBM.
Installez et configurez rapidement un plan de contrôle souverain grâce à la mise en place automatisée des composants intégrés dédiés à la sécurité, à la conformité et à la résilience.
Apportez votre propre matériel et déployez la solution dans les environnements de votre choix, des contextes isolés aux environnements régulés nécessitant un contrôle strict et un accès externe minimal.