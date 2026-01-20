Rend la souveraineté opérationnelle à l’ère de l’IA en encadrant strictement où s’exécute l’inférence, qui contrôle les modèles et comment les décisions sont journalisées et tracées, au sein du périmètre d’IBM Sovereign Core. Il ne s’agit pas uniquement de résidence des données pour l’IA, mais de gouvernance et de responsabilité à l’exécution.