Accélérez le déploiement de l’IA et l’expansion des workloads grâce à votre choix d’applications et de services, fonctionnant tous dans l’environnement souverain
Un écosystème d’infrastructures, de produits et de services partenaires, incluant le calcul, le stockage, le réseau et les services gérés, qui s’intègrent à IBM Sovereign Core pour créer des environnements évolutifs conçus dès l’origine pour la souveraineté.
Options d’accélération CPU/GPU pour l’inférence souveraine et les workloads intensives en calcul dans des zones à périmètre contrôlé.
Partenaire de livraison et de services gérés permettant des opérations et des déploiements souverains, ainsi qu’un alignement avec les exigences réglementaires régionales.
Partenaire de livraison et de services gérés permettant des opérations et des déploiements souverains, ainsi qu’un alignement avec les exigences réglementaires régionales.
Plateforme de gestion des données sur site basée sur l’open source, intégrée à des moteurs analytiques, permettant un traitement des données sécurisé, conforme et souverain dans des environnements contrôlés.
Base de données SQL distribuée et résiliente, conçue pour une évolutivité mondiale et une forte cohérence dans des environnements souverains.
Options d’accélération matérielle et de plateformes répondant aux besoins en IA et en infrastructures souveraines dans des environnements contrôlés.
Calcul renforçant la confidentialité qui utilise le chiffrement homomorphe pour permettre des analyses sécurisées sans exposer les données en clair.
Distribution PostgreSQL d’entreprise pour des déploiements souverains nécessitant support, compatibilité et contrôles opérationnels.
Un partenaire mondial de technologie et de services gérés fournissant des opérations et des infrastructures prêtes pour la souveraineté, ainsi que des transformations conformes aux réglementations.
Fournit un confidential computing ancré dans le matériel garantissant que les données, modèles et workloads d'IA restent protégés en permanence.
Option d’inférence LLM à poids ouverts pour des déploiements internes au périmètre alignés sur les exigences de souveraineté européennes.
Base de données NoSQL orientée documents avec un fort support des conteneurs pour des applications souveraines et des schémas flexibles.
Fournit une protection avancée contre les menaces en ligne, une segmentation granulaire et une prévention des attaques en temps réel pour sécuriser les workloads souveraines et répondre à des exigences strictes en matière de conformité et de résidence des données.
Base de données SQL distribuée haute performance permettant des analyses et des transactions en temps réel pour des workloads souveraines intensives en données.
Un portefeuille de logiciels et de services IBM qui s’intègre à IBM Sovereign Core pour étendre l’IA, la sécurité, la conformité et les opérations de plateforme dans un environnement souverain.
BI et reporting d’entreprise avec déploiement conteneurisé pour des tableaux de bord gouvernés et un reporting souverain.
Plateforme de streaming Kafka conteneurisée pour des pipelines d’événements internes au périmètre et une intégration souveraine en temps réel
Base de données relationnelle d’entreprise pour la fiabilité transactionnelle, la performance et la persistance opérationnelle de niveau souverain.
Services de conseil et de mise en œuvre pour l’installation, la migration et l’intégration de la conformité.
Gestion du cycle de vie des données pour l’archivage, la rétention et le traitement conforme des données d’entreprise sensibles.
Réplication des données pour synchroniser les jeux de données entre zones tout en préservant la souveraineté et les contrôles.
Stockage des secrets et des clés géré par le client et entièrement localisé dans le périmètre des workloads souveraines.
Application des identités en périphérie, prenant en charge la fédération et l’intégration IAM multilocataire pour le contrôle d’accès souverain.
Exécution d’inférence IA interne au périmètre pour déployer, servir et superviser des modèles sur Sovereign Core.
Gestion des données interne au périmètre pour le stockage lakehouse, la gouvernance et les schémas d’accès prêts pour les workloads.
Intégration des données interne au périmètre pour créer des pipelines, des transformations et des flux de données opérationnels sécurisés.
Intelligence lakehouse interne au périmètre pour la découverte gouvernée, la traçabilité et des données fiables prêtes pour l’analytique.
Gouvernance IA interne au périmètre pour les contrôles de conformité, l’auditabilité des modèles et la gestion du cycle de vie réglementé.
Un écosystème de technologies open source alignées avec IBM Sovereign Core pour offrir flexibilité, transparence et portabilité dans les environnements cloud et IA souverains.
Moteur de recherche et d’analyse plein texte pour l’indexation interne au périmètre, les requêtes et les cas d’observabilité.
IAM et authentification open source pour l’identité souveraine, la fédération et l’application des politiques d’accès.
Outils d’orchestration d’agents pour créer des workflows d’IA souverains tout en déclarant explicitement les dépendances externes.
Base de données relationnelle compatible MySQL avec une forte orientation open source, adaptée aux déploiements souverains.
Base de données vectorielle interne au périmètre permettant la recherche RAG, le stockage d’embeddings et des performances de récupération IA souveraines.
Base de données relationnelle open source largement adoptée pour les workloads souveraines avec des outils standard et une grande portabilité.
Cache en mémoire et magasin de données pour accélérer les performances, les sessions et les workloads à faible latence.