Un écosystème d’infrastructures, de produits et de services partenaires, incluant le calcul, le stockage, le réseau et les services gérés, qui s’intègrent à IBM Sovereign Core pour créer des environnements évolutifs conçus dès l’origine pour la souveraineté.

AMD Options d’accélération CPU/GPU pour l’inférence souveraine et les workloads intensives en calcul dans des zones à périmètre contrôlé.

ATOS Partenaire de livraison et de services gérés permettant des opérations et des déploiements souverains, ainsi qu’un alignement avec les exigences réglementaires régionales.

Cegeka Partenaire de livraison et de services gérés permettant des opérations et des déploiements souverains, ainsi qu’un alignement avec les exigences réglementaires régionales.

Cloudera Plateforme de gestion des données sur site basée sur l’open source, intégrée à des moteurs analytiques, permettant un traitement des données sécurisé, conforme et souverain dans des environnements contrôlés.

CockroachDB Base de données SQL distribuée et résiliente, conçue pour une évolutivité mondiale et une forte cohérence dans des environnements souverains.

Dell Options d’accélération matérielle et de plateformes répondant aux besoins en IA et en infrastructures souveraines dans des environnements contrôlés.

Duality Tech Calcul renforçant la confidentialité qui utilise le chiffrement homomorphe pour permettre des analyses sécurisées sans exposer les données en clair.

EDB (EnterpriseDB) Distribution PostgreSQL d’entreprise pour des déploiements souverains nécessitant support, compatibilité et contrôles opérationnels.

HCL Tech Un partenaire mondial de technologie et de services gérés fournissant des opérations et des infrastructures prêtes pour la souveraineté, ainsi que des transformations conformes aux réglementations.

Intel Fournit un confidential computing ancré dans le matériel garantissant que les données, modèles et workloads d'IA restent protégés en permanence.

Mistral Option d’inférence LLM à poids ouverts pour des déploiements internes au périmètre alignés sur les exigences de souveraineté européennes.

MongoDB Base de données NoSQL orientée documents avec un fort support des conteneurs pour des applications souveraines et des schémas flexibles.

Palo Alto Networks Fournit une protection avancée contre les menaces en ligne, une segmentation granulaire et une prévention des attaques en temps réel pour sécuriser les workloads souveraines et répondre à des exigences strictes en matière de conformité et de résidence des données.