Catalogue de l’écosystème IBM Sovereign Core

Accélérez le déploiement de l’IA et l’expansion des workloads grâce à votre choix d’applications et de services, fonctionnant tous dans l’environnement souverain

Cercles de tailles différentes sur un fond bleu à carreaux
Offres partenaires

Un écosystème d’infrastructures, de produits et de services partenaires, incluant le calcul, le stockage, le réseau et les services gérés, qui s’intègrent à IBM Sovereign Core pour créer des environnements évolutifs conçus dès l’origine pour la souveraineté.
AMD

Options d’accélération CPU/GPU pour l’inférence souveraine et les workloads intensives en calcul dans des zones à périmètre contrôlé.

Accélérateur matériel/IA
ATOS

Partenaire de livraison et de services gérés permettant des opérations et des déploiements souverains, ainsi qu’un alignement avec les exigences réglementaires régionales.

Fournisseur de services informatiques
Cegeka

Partenaire de livraison et de services gérés permettant des opérations et des déploiements souverains, ainsi qu’un alignement avec les exigences réglementaires régionales.

Fournisseur de services informatiques
Cloudera

Plateforme de gestion des données sur site basée sur l’open source, intégrée à des moteurs analytiques, permettant un traitement des données sécurisé, conforme et souverain dans des environnements contrôlés.

Gestion de données
CockroachDB

Base de données SQL distribuée et résiliente, conçue pour une évolutivité mondiale et une forte cohérence dans des environnements souverains.

Base de données
Dell

Options d’accélération matérielle et de plateformes répondant aux besoins en IA et en infrastructures souveraines dans des environnements contrôlés.

Accélérateur matériel/IA
Duality Tech

Calcul renforçant la confidentialité qui utilise le chiffrement homomorphe pour permettre des analyses sécurisées sans exposer les données en clair.

Confidentialité/chiffrement
EDB (EnterpriseDB)

Distribution PostgreSQL d’entreprise pour des déploiements souverains nécessitant support, compatibilité et contrôles opérationnels.

Base de données (Postgres)
HCL Tech

Un partenaire mondial de technologie et de services gérés fournissant des opérations et des infrastructures prêtes pour la souveraineté, ainsi que des transformations conformes aux réglementations.

Fournisseur de services informatiques
Intel

Fournit un confidential computing ancré dans le matériel garantissant que les données, modèles et workloads d'IA restent protégés en permanence.

Accélérateur matériel/IA
Mistral

Option d’inférence LLM à poids ouverts pour des déploiements internes au périmètre alignés sur les exigences de souveraineté européennes.

Modèle LLM
MongoDB

Base de données NoSQL orientée documents avec un fort support des conteneurs pour des applications souveraines et des schémas flexibles.

Base de données
Palo Alto Networks

Fournit une protection avancée contre les menaces en ligne, une segmentation granulaire et une prévention des attaques en temps réel pour sécuriser les workloads souveraines et répondre à des exigences strictes en matière de conformité et de résidence des données.

Sécurité
SingleStore

Base de données SQL distribuée haute performance permettant des analyses et des transactions en temps réel pour des workloads souveraines intensives en données.

Base de données
Offres IBM

Un portefeuille de logiciels et de services IBM qui s’intègre à IBM Sovereign Core pour étendre l’IA, la sécurité, la conformité et les opérations de plateforme dans un environnement souverain.
Cognos Analytics

BI et reporting d’entreprise avec déploiement conteneurisé pour des tableaux de bord gouvernés et un reporting souverain.

BI/reporting
Confluent

Plateforme de streaming Kafka conteneurisée pour des pipelines d’événements internes au périmètre et une intégration souveraine en temps réel

Streaming/Kafka
Db2

Base de données relationnelle d’entreprise pour la fiabilité transactionnelle, la performance et la persistance opérationnelle de niveau souverain.

Base de données
Expert Labs

Services de conseil et de mise en œuvre pour l’installation, la migration et l’intégration de la conformité.

Services
Optim

Gestion du cycle de vie des données pour l’archivage, la rétention et le traitement conforme des données d’entreprise sensibles.

Cycle de vie des données
Réplication

Réplication des données pour synchroniser les jeux de données entre zones tout en préservant la souveraineté et les contrôles.

Data Replication
Vault (HashiCorp)

Stockage des secrets et des clés géré par le client et entièrement localisé dans le périmètre des workloads souveraines.

Gestion des secrets
vérifier

Application des identités en périphérie, prenant en charge la fédération et l’intégration IAM multilocataire pour le contrôle d’accès souverain.

Gestion des identités et des accès
watsonx.ai

Exécution d’inférence IA interne au périmètre pour déployer, servir et superviser des modèles sur Sovereign Core.

Inférence IA/ML
watsonx.data

Gestion des données interne au périmètre pour le stockage lakehouse, la gouvernance et les schémas d’accès prêts pour les workloads.

Gestion de données
Intégration watsonx.data

Intégration des données interne au périmètre pour créer des pipelines, des transformations et des flux de données opérationnels sécurisés.

Intégration de données
watsonx.data intelligence

Intelligence lakehouse interne au périmètre pour la découverte gouvernée, la traçabilité et des données fiables prêtes pour l’analytique.

Plateforme de données
watsonx.gov

Gouvernance IA interne au périmètre pour les contrôles de conformité, l’auditabilité des modèles et la gestion du cycle de vie réglementé.

Gouvernance de l'IA

Offres open source

Un écosystème de technologies open source alignées avec IBM Sovereign Core pour offrir flexibilité, transparence et portabilité dans les environnements cloud et IA souverains. 
Elasticsearch

Moteur de recherche et d’analyse plein texte pour l’indexation interne au périmètre, les requêtes et les cas d’observabilité.

Recherche/analytique
Keycloak

IAM et authentification open source pour l’identité souveraine, la fédération et l’application des politiques d’accès.

Gestion des identités et des accès
LangGraph

Outils d’orchestration d’agents pour créer des workflows d’IA souverains tout en déclarant explicitement les dépendances externes.

IA agentique
MariaDB

Base de données relationnelle compatible MySQL avec une forte orientation open source, adaptée aux déploiements souverains.

SGBDR
Milvus

Base de données vectorielle interne au périmètre permettant la recherche RAG, le stockage d’embeddings et des performances de récupération IA souveraines.

Base de données vectorielle
MySQL

Base de données relationnelle open source largement adoptée pour les workloads souveraines avec des outils standard et une grande portabilité.

SGBDR
Redis

Cache en mémoire et magasin de données pour accélérer les performances, les sessions et les workloads à faible latence.

Cache/magasin de données
Étapes suivantes

Découvrez comment maintenir le contrôle, prouver la conformité et gouverner l’IA dans votre environnement souverain.

  1. Réserver une démo en direct