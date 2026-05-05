Preuves de conformité continues

Ces audits sont chronophages, peu évolutifs et détournent des ressources de tâches à plus forte valeur ajoutée. Les exigences variées en matière de souveraineté des données, de cybersécurité et de gouvernance de l’IA impliquent également que les entreprises doivent surveiller, valider et démontrer en continu le contrôle de leurs systèmes, données et workloads d’IA. De plus, elles doivent disposer de preuves prêtes pour l’audit à tout moment.

IBM Sovereign Core permet aux entreprises de démontrer en continu leur conformité aux exigences de souveraineté en combinant validation automatisée, preuves internes au périmètre et visibilité en temps réel sur l’efficacité des contrôles. Ainsi, les équipes peuvent fournir une assurance raisonnable à travers les opérations, rendant le processus plus efficace.