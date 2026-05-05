Preuves de conformité continues

Prend en charge plus de 160 cadres de conformité mondiaux, fournissant des preuves à la demande dans votre périmètre
Ces audits sont chronophages, peu évolutifs et détournent des ressources de tâches à plus forte valeur ajoutée. Les exigences variées en matière de souveraineté des données, de cybersécurité et de gouvernance de l’IA impliquent également que les entreprises doivent surveiller, valider et démontrer en continu le contrôle de leurs systèmes, données et workloads d’IA. De plus, elles doivent disposer de preuves prêtes pour l’audit à tout moment.
IBM Sovereign Core permet aux entreprises de démontrer en continu leur conformité aux exigences de souveraineté en combinant validation automatisée, preuves internes au périmètre et visibilité en temps réel sur l’efficacité des contrôles. Ainsi, les équipes peuvent fournir une assurance raisonnable à travers les opérations, rendant le processus plus efficace.
Validez les contrôles en continu et générez des preuves prêtes pour l’audit pendant que les systèmes fonctionnent, permettant de maintenir une vision à jour de l’état de conformité.
Associez plus de 160 cadres aux contrôles et réutilisez les preuves, réduisant ainsi les doublons et éliminant le besoin de revoir entièrement les programmes de conformité.
Visualisez la posture de conformité, les risques et les preuves à travers les différents locataires grâce à un accès basé sur les rôles. Identifiez rapidement les écarts et maintenez le contrôle dans vos environnements souverains.
Combinez la surveillance automatisée des contrôles techniques avec des preuves et des attestations validées par les utilisateurs afin de conserver une vision précise et à jour de la posture de conformité et de l’efficacité des contrôles.
Générez, stockez et gérez automatiquement des rapports au sein du périmètre souverain. Préservez une traçabilité de bout en bout ainsi que les artefacts ou preuves d’audit sans dépendances externes ni déplacements de données inutiles.
Accédez à une vue unique, basée sur les rôles, de la posture de conformité, des risques et des preuves internes au périmètre, à travers les locataires, environnements et workloads, offrant aux RSSI, administrateurs informatiques, auditeurs et responsables conformité des informations adaptées à leurs responsabilités.
Faites votre choix dans la bibliothèque intégrée de cadres de conformité d’IBM Sovereign Core (RGPD, NIS2, EU AI Act, ISO 27001 et bien d’autres).