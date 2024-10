La transition vers des solutions de réseaux définis par logiciel (SDN) telles que Cisco ACI peut être un excellent moyen d’automatiser les tâches informatiques manuelles, de centraliser la gestion et de renforcer la flexibilité et l’évolutivité du réseau. Cependant, pour profiter pleinement de ces avantages, vous avez besoin d’une solution dynamique de surveillance réseau définie par logiciel qui peut s’intégrer de manière transparente aux différents segments de votre réseau.

IBM SevOne Network Performance Management (NPM) complète et étend la couche de contrôle intégrée de Cisco ACI avec des informations de gestion des performances à la fois dans la superposition logicielle et le réseau sous-jacent basé sur le commutateur Nexus. Avec des vues multistructures qui ajoutent une toute nouvelle dimension à la fonctionnalité de surveillance des performances sur l’ensemble du déploiement Cisco ACI, SevOne NPM offre une visibilité complète et unifiée sur les réseaux hybrides modernes.