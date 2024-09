Dans les environnements professionnels axés sur les appareils mobiles d’aujourd’hui, vos utilisateurs dépendent de services wifi de haute qualité pour accéder à vos réseaux d’entreprise. De vos employés à vos clients et partenaires, tous les utilisateurs s’attendent profiter d’une connectivité wifi accessible, fiable et toujours très performante. Il n’en accepteront pas moins.

Pour garantir des services wifi cohérents et de haute qualité, vous avez besoin d’une plateforme capable de collecter des données de performance sur votre infrastructure wifi modernisée et le reste de votre réseau d’entreprise, avec rapidité et évolutivité. C’est précisément ce que propose IBM SevOne Network Performance Management (NPM).