IBM Rhapsody Systems Engineering (Rhapsody SE) est une solution web cloud native destinée aux équipes d’ingénierie des systèmes qui permet de développer des produits plus intelligents, plus complexes et plus compétitifs. Avec Rhapsody SE, les équipes d’ingénierie peuvent concevoir leurs solutions et coordonner leurs efforts techniques tout en améliorant la communication et l’alignement entre tous les domaines, praticiens et parties prenantes de l’ingénierie, permettant de garantir que la solution répond aux attentes de ces parties prenantes et qu’elle satisfait les clients.