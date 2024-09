L’exposition s’étend au-delà des vulnérabilités seules. La transformation numérique élargit les surfaces d’attaque des entreprises à un rythme exponentiel, ce qui entraîne un nombre de vulnérabilités impossibles à gérer pour les équipes . La réduction de vos risques de sécurité nécessite de passer de la recherche et de la correction réactives à une approche proactive pour clarifier votre cyberrisque et mieux prioriser vos efforts d’atténuation des risques afin de renforcer votre résilience au fil du temps.

Gartner décrit le CTEM comme un « programme qui met en évidence et priorise activement tout ce qui menace votre entreprise ».1

En implémentant un programme CTEM avec IBM Security Randori, vous pouvez aider vos équipes de sécurité à évaluer et gérer de manière proactive l’exposition de votre organisation à diverses cybermenaces et vulnérabilités en permanence. Il vous aide à comprendre votre environnement de menaces unique et à mettre en place des mesures de correction pour atténuer et minimiser les risques les plus pertinents pour votre posture de sécurité au lieu d’essayer de trouver et de corriger chaque vulnérabilité, même si elle a un impact minime sur votre entreprise.