Les équipes de sécurité doivent étendre leurs capacités de détection et traitement des menaces à des milliers de terminaux, de réseaux éloignés et de fournisseurs de cloud. L’analyste moyen est submergé par le volume croissant d’alertes provenant des multiples outils de sécurité ; il est difficile d’effectuer un tri efficace, ce qui entrave la détection et le traitement des menaces actives et confirmées. À cela s’ajoute une pénurie de compétences qui oblige les équipes de sécurité à travailler plus intelligemment pour améliorer la cyber-résilience et protéger les opérations.

Basée sur des standards ouverts, IBM Security QRadar XDR est une solution cloud native qui permet de détecter les menaces au-delà du terminal en intégrant de nombreuses sources de données externes et en appliquant un triage et une corrélation des alertes alimentés par l’IA afin de fournir rapidement des recommandations claires et exploitables. Elle s’adapte aux compétences et aux besoins de votre équipe, que vous soyez un analyste à la recherche d’une visibilité rationalisée et d’investigations automatisées ou un traqueur de menaces expérimenté à la recherche d’un outil avancé de détection des menaces. QRadar XDR permet aux analystes d’enquêter, de répondre plus rapidement aux menaces et d’être plus productifs au-delà du terminal.