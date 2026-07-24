IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Optimise et automatise le processus de gestion des données de test, avec des workflows et des services à la demande, pour un développement et des tests agiles

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Fond noir avec différentes tailles de cercles bleus d’un côté.

Accélérer la livraison des applications

Les entreprises dépendent d’applications critiques pour obtenir des résultats, et nombre d’entre elles utilisent des méthodologies agiles pour fournir rapidement des fonctionnalités fiables. IBM InfoSphere Optim Test Data Management aide les entreprises à optimiser et à automatiser les processus qui créent et gèrent les données des environnements de non-production. En utilisant des stratégies de test efficaces, Optim Test Management permet d’identifier rapidement les problèmes, réduisant ainsi le risque d’avoir des données de test erronées et des imprécisions, qui sont souvent des sources de défaillance des applications. Il contribue à améliorer chaque étape du processus de test des applications.

 IBM InfoSphere Optim Test Data Management et confidentialité des données (9 min 07 s)
Créez des environnements de test reproduisant ceux de la production

Optim vous aide à créer des bases de données de test fictives d’une taille suffisante pour refléter vos processus métier. Le clonage coûteux est réduit au minimum et vous pouvez corriger les défauts dès le début du processus de développement.
Utilisez une solution unique et évolutive

La solution Optim Test Data Management Solution s’adapte à vos besoins de développement et de test, ainsi qu’aux applications, bases de données, systèmes d’exploitation et plateformes matérielles couramment utilisées.
Protégez les données sensibles, réduisez les risques

Les données sensibles, telles que les numéros de carte de crédit, les adresses e-mail et les informations confidentielles de l’entreprise, peuvent être masquées pour les protéger contre l’utilisation abusive et la fraude tout en conservant une signification contextuelle.
Rationalisez les processus

Optim répond aux exigences agiles en matière de développement et de test ; les développeurs et les testeurs peuvent ainsi accéder aux données et les actualiser à la demande afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle tout en disposant de plus de temps pour les tests.

Fonctionnalités

Des chefs d’entreprise regardent un écran d’ordinateur dans un bureau vide
Gère les données au niveau des objets métier

En gérant les données au niveau de l’objet métier, IBM Optim préserve à la fois l’intégrité relationnelle des données et leur contexte métier d’origine. Les objets métier peuvent être extraits d’une seule base de données ou de plusieurs applications et bases de données associées. Cette fonctionnalité d’extraction « fédérée » facilite la création d’environnements qui reproduisent les conditions de production et reflètent avec précision les cas de test de bout en bout.
Femme asiatique souriante et regardant l’écran de son téléphone
Accès à des capacités d’analyse des données

Grâce à une gamme complète de fonctionnalités d’analyse des données, vous pouvez saisir les corrélations cachées et les mettre en évidence. Les techniques utilisées comprennent l’analyse du chevauchement des données d’une source unique et de sources croisées, la mise en correspondance avancée, la découverte de clés et la découverte de la logique de transformation.
Professionnels de l’informatique et concepteurs en réunion regardant un écran avec des papiers sur le bureau.
Applique les politiques de gestion des données de test

La gouvernance des données est une priorité dans les organisations. Avec plus de 30 classifications de données prédéfinies et 40 règles de confidentialité des données prédéfinies, Optim offre un moyen standard d’encadrer le processus de gestion des données de test et de vérifier que les politiques et les normes sont respectées tout au long du cycle de vie. L’intégration avec Governance Catalog permet aux utilisateurs de glisser-déposer la classification et la règle dans le mappage de colonnes afin d’attribuer automatiquement une routine exécutable de masquage des données.
Vue arrière d’un ingénieur informatique qui écrit du code sur un écran d’ordinateur.
Automatise la comparaison des données et l’analyse des résultats

Une interface en ligne intuitive et un utilitaire de navigation complet permettent d’éliminer les comparaisons table par table qui prennent du temps et sont sources d’erreurs. Optim identifie les changements attendus dans la base de données et découvre les différences qui pourraient passer inaperçues.
Des chefs d’entreprise regardent un écran d’ordinateur dans un bureau vide
Gère les données au niveau des objets métier

En gérant les données au niveau de l’objet métier, IBM Optim préserve à la fois l’intégrité relationnelle des données et leur contexte métier d’origine. Les objets métier peuvent être extraits d’une seule base de données ou de plusieurs applications et bases de données associées. Cette fonctionnalité d’extraction « fédérée » facilite la création d’environnements qui reproduisent les conditions de production et reflètent avec précision les cas de test de bout en bout.
Femme asiatique souriante et regardant l’écran de son téléphone
Accès à des capacités d’analyse des données

Grâce à une gamme complète de fonctionnalités d’analyse des données, vous pouvez saisir les corrélations cachées et les mettre en évidence. Les techniques utilisées comprennent l’analyse du chevauchement des données d’une source unique et de sources croisées, la mise en correspondance avancée, la découverte de clés et la découverte de la logique de transformation.
Professionnels de l’informatique et concepteurs en réunion regardant un écran avec des papiers sur le bureau.
Applique les politiques de gestion des données de test

La gouvernance des données est une priorité dans les organisations. Avec plus de 30 classifications de données prédéfinies et 40 règles de confidentialité des données prédéfinies, Optim offre un moyen standard d’encadrer le processus de gestion des données de test et de vérifier que les politiques et les normes sont respectées tout au long du cycle de vie. L’intégration avec Governance Catalog permet aux utilisateurs de glisser-déposer la classification et la règle dans le mappage de colonnes afin d’attribuer automatiquement une routine exécutable de masquage des données.
Vue arrière d’un ingénieur informatique qui écrit du code sur un écran d’ordinateur.
Automatise la comparaison des données et l’analyse des résultats

Une interface en ligne intuitive et un utilitaire de navigation complet permettent d’éliminer les comparaisons table par table qui prennent du temps et sont sources d’erreurs. Optim identifie les changements attendus dans la base de données et découvre les différences qui pourraient passer inaperçues.
Informations techniques Spécifications techniques

La configuration système requise pour les composants est indiquée dans ce document.

 Liste des spécifications techniques Configuration logicielle requise

Les exigences logicielles pour Optim Test Data Management peuvent être consultées en suivant ce lien.

 Liste des exigences logicielles Configuration matérielle requise

Les considérations matérielles pour Optim Test Data Management peuvent être consultées en suivant ce lien.

 Liste des exigences matérielles

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