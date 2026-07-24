IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Optimise et automatise le processus de gestion des données de test, avec des workflows et des services à la demande, pour un développement et des tests agiles
Optim vous aide à créer des bases de données de test fictives d’une taille suffisante pour refléter vos processus métier. Le clonage coûteux est réduit au minimum et vous pouvez corriger les défauts dès le début du processus de développement.
La solution Optim Test Data Management Solution s’adapte à vos besoins de développement et de test, ainsi qu’aux applications, bases de données, systèmes d’exploitation et plateformes matérielles couramment utilisées.
Les données sensibles, telles que les numéros de carte de crédit, les adresses e-mail et les informations confidentielles de l’entreprise, peuvent être masquées pour les protéger contre l’utilisation abusive et la fraude tout en conservant une signification contextuelle.
Optim répond aux exigences agiles en matière de développement et de test ; les développeurs et les testeurs peuvent ainsi accéder aux données et les actualiser à la demande afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle tout en disposant de plus de temps pour les tests.
La configuration système requise pour les composants est indiquée dans ce document.
Les exigences logicielles pour Optim Test Data Management peuvent être consultées en suivant ce lien.
Les considérations matérielles pour Optim Test Data Management peuvent être consultées en suivant ce lien.
Protégez la confidentialité des données et assurez-en la conformité grâce à des capacités étendues permettant d’anonymiser les informations sensibles sur l’ensemble des applications, des bases de données et des systèmes d’exploitation.
Réduit les coûts de matériel, de stockage et de maintenance en archivant ou en retirant les données historiques des applications et des systèmes.