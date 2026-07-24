Les solutions IBM InfoSphere Optim gèrent les données tout au long de leur cycle de vie. Elles stimulent la performance, favorisent la collaboration et améliorent la gouvernance des applications, des bases de données et des plateformes. En gérant correctement les données tout au long de leur cycle de vie, les organisations sont mieux équipées pour soutenir les objectifs de l’entreprise en limitant les risques.