Gérez les données des règles d’archivage pour améliorer l’agilité de l’entreprise en réduisant les coûts
Les solutions IBM InfoSphere Optim gèrent les données tout au long de leur cycle de vie. Elles stimulent la performance, favorisent la collaboration et améliorent la gouvernance des applications, des bases de données et des plateformes. En gérant correctement les données tout au long de leur cycle de vie, les organisations sont mieux équipées pour soutenir les objectifs de l’entreprise en limitant les risques.
Archivez les données des applications mises hors service et des historiques de transactions, tout en fournissant un accès continu aux données pour les interroger et créer des rapports, conformément aux réglementations en matière de rétention.
Faites évoluer les données entre les applications, les bases de données, les systèmes d’exploitation et les plateformes matérielles pour sécuriser vos environnements de test, accélérer les cycles de livraison et réduire les coûts.
Bénéficiez de fonctionnalités avancées de gestion du cycle de vie des données, en optimisant la valeur commerciale des entrepôts de données et des environnements big data, grâce à la gestion des volumes de données et la réduction du coût total de possession.
Une défaillance de l’entreprise au niveau de l’archivage de ses données peut nuire aux performances des systèmes critiques. Prenez en compte la question des volumes de données à la source, améliorez l’efficacité et minimisez les risques associés à la gestion des données structurées tout au long de leur cycle de vie.
Extrayez les données des systèmes et des bases de données dans des environnements de test pour évaluer rapidement les logiciels, tout en préservant l’intégrité des tests.
Protégez les données confidentielles hors production à l’aide de diverses techniques de masquage dans les bases de données, les applications et les systèmes.
Désinstallez et archivez les applications et leurs données pour réduire les coûts et les risques de stockage, tout en conservant les données indispensables.