Protection de la plateforme contre les attaques DDoS

Les attaques par déni de service distribué (DDoS) sont de plus en plus fréquentes et coûteuses chaque année. Même une « petite » attaque DDoS peut mettre votre entreprise hors service pendant des heures, voire des jours. Les attaques DDoS ne concernent pas seulement les grandes entreprises : les petites entreprises bénéficiant d’une protection minimale sont tout aussi fréquemment ciblées.

Les entreprises ont besoin de plusieurs couches de protection contre les attaques DDoS. Pour que les applications et les sites Web générateurs de revenus restent en ligne, votre fournisseur de DNS de référence doit avoir une capacité suffisante pour absorber les pics de trafic, et mettre en place des contrôles pour vous protéger contre les requêtes indésirables automatisées.

Étant donné que les fournisseurs de DNS de référence facturent l’utilisation, une attaque DDoS peut également avoir un impact financier inattendu. C'est pourquoi il est important de protéger votre facture DNS contre les pics de trafic dus aux attaques DDoS.