Il peut être difficile d’identifier le problème à l’origine des mauvaises performances d’une application, car les erreurs de configuration réseau peuvent se manifester de différentes manières dans le trafic DNS. Pour diagnostiquer et corriger avec précision les modèles de trafic anormaux, vous devez avoir accès à des informations sur l’origine des requêtes DNS et sur la manière dont votre réseau y répond.

IBM NS1 Connect DNS Insights vous apporte les données dont vous avez besoin pour identifier et traiter rapidement les erreurs de configuration qui affectent les performances des applications. Il ne se contente pas de déverser des journaux de données brutes sur votre écran et d’attendre que vous les interprétiez. DNS Insights fournit des informations organisées et pré-traitées qui vous indiquent ce que vous devez savoir pour effectuer rapidement des ajustements.